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"الشورى" يطالب بمعالجة ديون المتعثرين ببرنامجي المنح التعليمية وتمويل المشروعات

منذ ساعة
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"الشورى" يطالب بمعالجة ديون المتعثرين ببرنامجي المنح التعليمية وتمويل المشروعات

الرياض (صدى):

طالب عضو مجلس الشوري، صلاح الطالب، بدعم الصندوق الخيري الاجتماعي لتمكينه من التوسع في أعماله، وكذلك معالجة الديون المترتبة على المستفيدين المتعثرين في برنامجي المنح التعليمية و تمويل المشروعات الجديدة.

ودعا عضو الشورى، عبدالله النجار الصندوق إلى العمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر معلومات دقيقة عن المعوزين في المجتمع وتوزيعهم الجغرافي وفئاتهم الاجتماعية والاحتياجات التنموية للمناطق التي يعيشون فيها وتحدث بشكل مباشر.

وشدد المجلس على أهمية وجود إدارة للاستثمار ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق الخيري الاجتماعي، ولجنة للمراجعة الداخلية منبثقة من مجلس الإدارة، وإنشاء إدارة مخاطر نوعية تعنى بتقييم جدية المستفيدين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم بالشكل الأمثل ودعم نقاط الضعف لديهم ومتابعة أدائهم.

مشروعات
الشورى
الصندوق الخيري الاجتماعي
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
المتعثرين

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 182
منذ 28 دقيقة
هناك متعثرين من مستفيدين الضمان ومن المتقاعدين ذوي الرواتب الضعيفة ومن ذوي الدخل المحدود
لماذا لا يتم إعفائهم من تلك القروض التي اخذوها وعجزوا عن سدادها لظروف خارجة عن إرادتهم

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هناك متعثرين من مستفيدين الضمان ومن المتقاعدين ذوي الرواتب الضعيفة ومن ذوي الدخل المحدود لماذا لا يتم إعفائهم من تلك القروض التي اخذوها وعجزوا...

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