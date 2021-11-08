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شاهد.. مبروك عطية يثير الجدل باعتدائه على شخص داخل مسجد

منذ 15 ساعة
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شاهد.. مبروك عطية يثير الجدل باعتدائه على شخص داخل مسجد

القاهرة (صدى):
أشعل الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، موجة من الجدل الواسع بعد اعتدائه على شخص داخل أحد المساجد بسبب تحدثه أثناء خطبة يلقيها.

وظهر في الفيديو، مبروك عطية يلقي أحد الدروس على مجموعة من الأشخاص أمامه، ولكن تحدث شخص أثناء الدرس، مما أزعجه، فقال له بصوت مرتفع:"يا جماعة فيه خلل هنا عاوز اعرفه.. أنت يا ابني ياللي بتتكلم مينفعش أول مرة في تاريخنا يحصل ده فيه إيه".

وأوضح:"أنا لازم أروحله متعودتش أبقى قاعد كده، أقوم أروحله علشان أشوف الحدوته، مشيرا:"مين بقى اللي عاوز يفسد علينا علمنا.. أتخرصت دلوقتي؟"، كما حاول إخراجه برفعه للأعلى، داعيا الجميع بحمله معه.

ورد مبروك عطية، على الواقعة الخاصة باعتدائه على أحد الأشخاص، قائلا إنها منذ 8 سنوات، مبينا أنَّه كان يرغب في "عدم الشوشرة" على مجلس العلم الذي كان يقدمه بعد صلاة الفجر.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54964
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الصراحة ماقصرت بس اسعار التذاكر غاليه اذا بتروح خمسة اشخاص والمفترض تقل الى النصف على الاقل في كل شيء بالموسم لدعم السياحه والترفيه وخاصة...
سند
اجل مثلنا حتى حليب الاطفال عليه ضريبة وحنا اغنى بلد بالعالم
بووليد
اجل ابدأ بأبناءك خلهم يشتغلون عمال يامطبل ياشبيح
عادل
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ط 🍹🍹🍹
اقول طير وانطم بس مجموعة تضم الاهلي والنصر والشباب والهلال هي المجموعة النارية والحديديه إيش بقى للإتحاد من عراقيل ولا شي والاتحاد إذا ما...

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