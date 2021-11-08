"أنسيلمو" يواجه مشكلة في السفر خلال إجازته

ماجد محمد (صدى):
لم يتمكن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب فريق الكرة بنادي النصر، من السفر إلى مدينة دبي الإماراتية، من أجل قضاء فترة إجازته برفقة عائلته.
وذكرت تقارير صحفية أن أنسيلمو عاد وأسرته من مطار الملك خالد الدولي، دون التمكن من السفر إلى دبي، لعدم استخراج تأشيرة "خروج وعودة" للجميع من قِبل إدارة النصر.
وأشارت إلى أن إدارة النصر، تسعى لحل أزمة التأشيرة وتوفير حجز في دبي، اليوم "الإثنين"، لقضاء المدة المتبقية من إجازته مع عائلته.
وكان المدير الفني للفريق، بيدرو إيمانويل، قد منح اللاعبين إجازة لمدة 4 أيام، بعد خسارة الفريق أمام الشباب بنتيجة (0-1)، يوم الجمعة الماضية، في قمة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.