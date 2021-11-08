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"أنسيلمو" يواجه مشكلة في السفر خلال إجازته

منذ ساعة
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"أنسيلمو" يواجه مشكلة في السفر خلال إجازته

ماجد محمد (صدى):
لم يتمكن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب فريق الكرة بنادي النصر، من السفر إلى مدينة دبي الإماراتية، من أجل قضاء فترة إجازته برفقة عائلته.

وذكرت تقارير صحفية أن أنسيلمو عاد وأسرته من مطار الملك خالد الدولي، دون التمكن من السفر إلى دبي، لعدم استخراج تأشيرة "خروج وعودة" للجميع من قِبل إدارة النصر.

وأشارت إلى أن إدارة النصر، تسعى لحل أزمة التأشيرة وتوفير حجز في دبي، اليوم "الإثنين"، لقضاء المدة المتبقية من إجازته مع عائلته.

وكان المدير الفني للفريق، بيدرو إيمانويل، قد منح اللاعبين إجازة لمدة 4 أيام، بعد خسارة الفريق أمام الشباب بنتيجة (0-1)، يوم الجمعة الماضية، في قمة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
دوري المحترفين
بيدور
أنسيلمو دي مورايس
تأشير الخروج والعودة

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2215
منذ 42 دقيقة
حتى في هذي الامور
فاشلين
حمدوا ربكم مو الرئيس حمد الله الي واجهه المشكله
كان حضركم كلكم فالنادي وزاد عقده

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أحدث التعليقات

محمد
النماص حتى الظهر و تنومه
زعيم اااسيا
حتى في هذي الامور فاشلين حمدوا ربكم مو الرئيس حمد الله الي واجهه المشكله كان حضركم كلكم فالنادي وزاد عقده
ابو يزن
هذه نهاية البطر والهياط وملاين تدفع لنادي فقط لينافس نادي اخر فقط وتحقيق أسيا وعلي حساب اندية وطن كامله شوف حتي الدفع الرباعي والقوه...
جابر البارقي
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