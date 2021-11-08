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"المسحل" يرفض تحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب

منذ 5 ساعات
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"المسحل" يرفض تحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب

ماجد محمد (صدى):
أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه يرفض فكرة تحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى المسحل مقترحًا من عدة أندية، بتحمل تكاليف الحكام الأجانب، في المباريات القادمة من دوري المحترفين، أو تحمل نسبة 50% من التكاليف، ليرد المسحل برفض المقترحين.

ورفض المسحل المقترح، باعتباره بمثابة "سحب الثقة" من الحكم السعودي، من قِبل الجهة المسئولة عنه، فيما كانت لجنة الحكام باتحاد القدم، قد حددت شروطًا لطلب طواقم تحكيم أجنبية خلال مباريات موسم 2021-22.

وتتمثل تلك الشروط في رفع طلب الإسناد قبل 16 يومًا من موعد المباراة، سواءً على أرض الفريق أو خارجه، وإرفاق الحوالة الخاصة بسداد تكلفة الطلب أو تسليم شيك مصدق قبل المباراة بـ16 يومًا، وفي حالة قام الناديان بالطلب والتحويل لنفس المباراة، يتم اعتبار الطلب من النادي الذي أتم الحوالة أولًا، ويتم إعادة الرسوم للنادي الآخر.

وذكرت اللجنة، أن تكاليف طلب الحكام الأجانب في المباريات، بين 175 ألف ريال لطلب (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثاني، حكم فيديو)، أو 219 ألف ريال في حالة طلب (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثاني، حكم فيديو، حكم مساعد فيديو).

 

الاتحاد السعودي لكرة القدم
ياسر المسحل
دوري المحترفين
حكام أجانب

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2956
منذ 12 دقيقة
الحكم المحلي اثبت فشلة فاثبت انت نجاحك أو تكونون في خندق واحد من الفشل

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
بالنسبه للجمهور الهلال كل سنه وحنا نسلى ونعمر قلوبنا بالمنصات والبطولات وللمعلوميه وجد النصر بالدوري لكي نضحك ونطقطق عليكم لاتكون حساس مره كمل يامحامي...
ع. س. ع
الحكم المحلي اثبت فشلة فاثبت انت نجاحك أو تكونون في خندق واحد من الفشل
ع. س. ع
من راح للفقر يستاهل ما يجية،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
هذا ما هو القاسم ذنبهم الذي وقف موقف الحقد ضد الهلال في آسيا النسخة السابقة وأخرج الزعيم بمؤامراتة لكي يمهد الطريق لفقير آسيا لكن...
ع. س. ع
تسلو بالخرقة والجدار وقصاصات الجرايد والزعيم يتسلى بأعتلاء المنصات وبالبطولات ورفع الكؤوس المحلية والقارية،،، فرق بين الصغير والكبير،، وفعلاً،،، الآسيوية صعبة قوية

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