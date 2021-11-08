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أب يقتل طفلته بعد تحريض من زوجته

منذ 45 دقيقة
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أب يقتل طفلته بعد تحريض من زوجته

دمشق (صدى):
أقدم أب على قتل طفلته، مستخدمًا " الفأس " بعد تحريض من زوجته في دمشق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجاني ضرب طفلته بفأس على رأسها ثم دفنها سراً محاولاً إخفاء جريمته.

وكانت الطفلة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، تتعرض للتعذيب بالتحريض من زوجة الأب، الذي اعترف بإقدامه على ضربها بواسطة خرطوم وتربيطها وحرقها بالسجائر.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على والد الطفلة وزوجته وبالتحقيق معهما تناقضت أقوالهما ما أكد الشكوك حول كيفية الوفاة، فتم استخراج جثة الطفلة بعد أخذ موافقة النيابة العامة.

 

دمشق
قتل
المرصد السوري
حقوق الإنسان
النيابة العامة
فأس
يقتل طفلته

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 622
منذ 31 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

الطائر الجريح
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ابوبدر
السر من زمان من حضور بثوب ازرق وبيستمر الى ان يشاء الله الشعل ازرق في ازرق انتهى الموضوع هذا ضحيته الاهلي ٣٢ سنة لا...
بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
ط 🍹🍹🍹
طيب
عندما يغيب المساء
كذبه عالميه وقاعده. تمشي

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