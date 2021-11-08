أب يقتل طفلته بعد تحريض من زوجته

دمشق (صدى):
أقدم أب على قتل طفلته، مستخدمًا " الفأس " بعد تحريض من زوجته في دمشق.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجاني ضرب طفلته بفأس على رأسها ثم دفنها سراً محاولاً إخفاء جريمته.
وكانت الطفلة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، تتعرض للتعذيب بالتحريض من زوجة الأب، الذي اعترف بإقدامه على ضربها بواسطة خرطوم وتربيطها وحرقها بالسجائر.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على والد الطفلة وزوجته وبالتحقيق معهما تناقضت أقوالهما ما أكد الشكوك حول كيفية الوفاة، فتم استخراج جثة الطفلة بعد أخذ موافقة النيابة العامة.