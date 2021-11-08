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"التدريب التقني" يعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
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"التدريب التقني" يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفر وظائف إدارية وفنية للجنسين بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف : " فني أجهزة حاسب وشبكات - المرتبة 41( العدد 4 وظائف)، محاسب مساعد - المرتبة 42( العدد 4 وظائف)، مسجل طلبة - المرتبة 41( العدد 3 وظائف).

في حين تضمنت الوظائف النسائية :"أمين صندوق - المرتبة 41( وظيفتان)، 2 -سكرتير - المرتبة 41( وظيفة واحدة)، 3 -فني أجهزة حاسب وشبكات - المرتبة 41( وظيفة واحدة).

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الثلاثاء بتاريخ 04/04/1443هـ الموافق 09/11/2021م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 06/04/1443هـ الموافق 11/11/2021م، عبر موقعها الإلكتروني

 

وظائف
المملكة
وظائف شاغرة
التدريب التقني
وظائف إدارية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83592
منذ ساعة
بالتوفيق

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أحدث التعليقات

الطائر الجريح
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ابوبدر
السر من زمان من حضور بثوب ازرق وبيستمر الى ان يشاء الله الشعل ازرق في ازرق انتهى الموضوع هذا ضحيته الاهلي ٣٢ سنة لا...
بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
ط 🍹🍹🍹
طيب
عندما يغيب المساء
كذبه عالميه وقاعده. تمشي

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