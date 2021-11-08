"التدريب التقني" يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفر وظائف إدارية وفنية للجنسين بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
وتضمنت الوظائف : " فني أجهزة حاسب وشبكات - المرتبة 41( العدد 4 وظائف)، محاسب مساعد - المرتبة 42( العدد 4 وظائف)، مسجل طلبة - المرتبة 41( العدد 3 وظائف).
في حين تضمنت الوظائف النسائية :"أمين صندوق - المرتبة 41( وظيفتان)، 2 -سكرتير - المرتبة 41( وظيفة واحدة)، 3 -فني أجهزة حاسب وشبكات - المرتبة 41( وظيفة واحدة).
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الثلاثاء بتاريخ 04/04/1443هـ الموافق 09/11/2021م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 06/04/1443هـ الموافق 11/11/2021م، عبر موقعها الإلكتروني