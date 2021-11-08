نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"واتساب" يضيف تنبيهات للمستخدمين

منذ 21 دقيقة
1410
1
"واتساب" يضيف تنبيهات للمستخدمين

وكالات (صدى):
أعلن تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب، عن إضافة تنبيهات للمستخدمين بشأن تغييرات رمز الأمان الخاصة بجهات الاتصال الأخرى على التطبيق.

وذكر التطبيق إنه إذا أعاد المستخدم تسجيل دخول حسابه على واتساب من خلال هاتف ذكي جديد، فإن الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف بينك وبين شخص آخر لها رمز أمان خاص بها يستخدم للتحقق من أن المكالمات والرسائل.

وأشار إلى أن الرموز التي تظهر في شاشة معلومات الاتصال بتطبيق واتساب هي رموز فريدة لكل دردشة كرمز QR مكونة من 60 رقما، ويمكن مقارنتها بين الأشخاص في كل دردشة للتحقق من أن الرسائل التي ترسلها إلى الدردشة مشفرة.

وأوضح أن رموز الأمان هي مجرد نسخ مرئية من المفتاح الخاص المشترك بين المستخدم والطرف الآخر، ولكنه ليس المفتاح الفعلي نفسه الذي يظل دائما مخفيا لا يعلمه المستخدمين.

ويمكنك تلقي إشعارات تغيير رموز الأمان على واتساب من خلال : فتح إعدادات تطبيق واتساب، انقر فوق خيار الحساب Account، ثم الأمان Security، حيث يمكنك تمكين إشعارات الأمان عن طريق النقر فوق إظهار إشعارات الأمان.

 

 

 

 

 

واتساب
تطبيق واتساب
تنبيهات
الرسائل المشفرة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83562
منذ دقيقتين
خذ وخل خذ وخل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
شي معروف
عندما يغيب المساء
لالا ما ترسل بس تبخلسها
عندما يغيب المساء
افا
عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
مبروووك والله يسعدكم

أخر الأخبار

بالفيديو.. طبيب: رفع الأثقال يؤثر على صحة القلب
بالفيديو.. طبيب: رفع الأثقال يؤثر على صحة القلب
منذ 6 دقائق 1382
"التدريب التقني" يعلن عن وظائف شاغرة
"التدريب التقني" يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 11 دقيقة 1320
مركز قياس يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة
مركز قياس يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة
منذ 16 دقيقة 1322
"واتساب" يضيف تنبيهات للمستخدمين
"واتساب" يضيف تنبيهات للمستخدمين
منذ 21 دقيقة 1410
بالفيديو.. الرميح: النافذة الموحدة تستهدف تسريع عملية التراخيص
بالفيديو.. الرميح: النافذة الموحدة تستهدف تسريع عملية التراخيص
منذ 26 دقيقة 1310
صورة مؤثرة لطفل يمسح أحذية المارة في أفغانستان
صورة مؤثرة لطفل يمسح أحذية المارة في أفغانستان
منذ 31 دقيقة 1418
بالصور.. الملك عبدالعزيز يستقل سيارة ملكية أثناء زيارته لمصر
بالصور.. الملك عبدالعزيز يستقل سيارة ملكية أثناء زيارته لمصر
منذ 42 دقيقة 1440
وظيفة إدارية شاغرة في بنك ساب "SABB"
وظيفة إدارية شاغرة في بنك ساب "SABB"
منذ 47 دقيقة 1380
"تيك توك" يساعد فتاة في النجاة من خاطفها
"تيك توك" يساعد فتاة في النجاة من خاطفها
منذ 51 دقيقة 554
سفارة المملكة في الفلبين تدعو المواطنين إلى تسجيل جوازاتهم
سفارة المملكة في الفلبين تدعو المواطنين إلى تسجيل جوازاتهم
منذ 57 دقيقة 1509