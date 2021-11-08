"واتساب" يضيف تنبيهات للمستخدمين

وكالات (صدى):
أعلن تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب، عن إضافة تنبيهات للمستخدمين بشأن تغييرات رمز الأمان الخاصة بجهات الاتصال الأخرى على التطبيق.
وذكر التطبيق إنه إذا أعاد المستخدم تسجيل دخول حسابه على واتساب من خلال هاتف ذكي جديد، فإن الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف بينك وبين شخص آخر لها رمز أمان خاص بها يستخدم للتحقق من أن المكالمات والرسائل.
وأشار إلى أن الرموز التي تظهر في شاشة معلومات الاتصال بتطبيق واتساب هي رموز فريدة لكل دردشة كرمز QR مكونة من 60 رقما، ويمكن مقارنتها بين الأشخاص في كل دردشة للتحقق من أن الرسائل التي ترسلها إلى الدردشة مشفرة.
وأوضح أن رموز الأمان هي مجرد نسخ مرئية من المفتاح الخاص المشترك بين المستخدم والطرف الآخر، ولكنه ليس المفتاح الفعلي نفسه الذي يظل دائما مخفيا لا يعلمه المستخدمين.
ويمكنك تلقي إشعارات تغيير رموز الأمان على واتساب من خلال : فتح إعدادات تطبيق واتساب، انقر فوق خيار الحساب Account، ثم الأمان Security، حيث يمكنك تمكين إشعارات الأمان عن طريق النقر فوق إظهار إشعارات الأمان.