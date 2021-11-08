بيع فستان "ايمي واينهاوس" بمبلغ خيالي

أميرة خالد (صدى):
عُرض الفستان الذي ارتدته المغنية ايمي واينهاوس، للبيع في مزاد علني بـ 243200 ألف دولار، أي أكثر بـ16 مرة من قيمته المقدّرة، وذلك في كاليفورنيا.
وكانت واينهاوس قد ارتدت هذا الفستان القصير الأخضر والأسود المطبّع بنقوش زهرية في حفلتها الموسيقية الأخيرة في يونيو 2011 في العاصمة الصربية بلغراد.
و توفيت المغنية والموسيقية البريطانية عن 27 عاماً في 23 يوليو 2011 بفعل استهلاك مفرط للكحول.
ويذكر أن هذا الفستان هو الأبرز والأغلى ثمناً ضمن أكثر من 800 قطعة طُرحت في المزاد بينها فساتين وسراويل طويلة وأخرى قصيرة وأحذية وملابس داخلية ونظارات وآلات موسيقية وكتب وتسجيلات.
وبيعت فساتين أخرى كانت تملكها بأسعار تراوح بين 12500 دولار و150 ألفاً.