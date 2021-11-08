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بيع فستان "ايمي واينهاوس" بمبلغ خيالي

منذ ساعتين
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بيع فستان "ايمي واينهاوس" بمبلغ خيالي

أميرة خالد (صدى):
عُرض الفستان الذي ارتدته المغنية ايمي واينهاوس، للبيع في مزاد علني بـ 243200 ألف دولار، أي أكثر بـ16 مرة من قيمته المقدّرة، وذلك في كاليفورنيا.

وكانت واينهاوس قد ارتدت هذا الفستان القصير الأخضر والأسود المطبّع بنقوش زهرية في حفلتها الموسيقية الأخيرة في يونيو 2011 في العاصمة الصربية بلغراد.

و توفيت المغنية والموسيقية البريطانية عن 27 عاماً في 23 يوليو 2011 بفعل استهلاك مفرط للكحول.

ويذكر أن هذا الفستان هو الأبرز والأغلى ثمناً ضمن أكثر من 800 قطعة طُرحت في المزاد بينها فساتين وسراويل طويلة وأخرى قصيرة وأحذية وملابس داخلية ونظارات وآلات موسيقية وكتب وتسجيلات.

وبيعت فساتين أخرى كانت تملكها بأسعار تراوح بين 12500 دولار و150 ألفاً.

مزاد
فستان
مغنية
ايمي واينهاوس
فستان ايمي واينهاوس

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83562
منذ 37 دقيقة
من زينه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67116
منذ 26 دقيقة
كنها من حقين الاتحاد 😂

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
شي معروف
عندما يغيب المساء
لالا ما ترسل بس تبخلسها
عندما يغيب المساء
افا
عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
مبروووك والله يسعدكم

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