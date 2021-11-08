بالفيديو.. ‏فريق "الشجاعة" النسائي يشجع على ركوب الدراجات بجدة

جدة (صدى):
يعد فريق "الشجاعة" النسائي للدراجات هو أحد أشهر الفرق التي تمارس هذه الرياضة في الأماكن العامة بمحافظة جدة.
وقالت سمر رهبيني، قائدة فريق "الشجاعة" للدراجات، أن هدفهم الأساسي هو تشجيع النساء على ممارسة رياضة ركوب الدراجات في الأماكن العامة وجعلها شيء مألوف بين الناس، بحسب قناة "العربية" .
وأشارت إلى أن ذلك لزيادة الشعور بالأمان، فيما يتم توفير دراجة لكل مشتركة بإلإضافة إلى جميع أدوات السلامة، بينما هناك إقبال كبير من الفتيات حيث أنهم بدأوا في 2019 وحتى الآن وصل عدد المشتركات إلى أكثر من 3700 عضوة.