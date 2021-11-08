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صورة من قديم الطيبيين
منذ 5 ساعات
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التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83592
منذ ساعة
ايش يطبخون
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أحدث التعليقات
الطائر الجريح
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ابوبدر
السر من زمان من حضور بثوب ازرق وبيستمر الى ان يشاء الله الشعل ازرق في ازرق انتهى الموضوع هذا ضحيته الاهلي ٣٢ سنة لا...
بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
ط 🍹🍹🍹
طيب
عندما يغيب المساء
كذبه عالميه وقاعده. تمشي
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