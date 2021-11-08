بالفيديو.. الفهيد: على اتحاد القدم الرد بشكل رسمي على بيان النصر بشأن التأجيل

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي أحمد الفهيد، أنه على اتحاد كرة القدم الرد بشكل رسمي على بيان نادي النصر بشأن التأجيل للمباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أحمد الفهيد، أن أمين عام اتحاد الكرة إبراهيم القاسم يقول أن التأجيل تم عرضه على النصر والنادي يصدر بيان ينفي ذلك، لافتًا إلى أنه يجب الرد على ذلك من اتحاد القدم بشكل رسمي جدا.
وأوضح الفهيد، أن مسألة التأجيل متوقعة منذ بداية الموسم لأن هناك أندية قد تتأهل في بطولة آسيا ومشاركة للمنتخب في بطولة العرب ومباريات المنتخب تحت 23 عاما وتصفيات كأس العالم وآسيا، بحسب برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "Mbc Action" .
وأشار إلى أن أمين عام اتحاد الكرة أكد أن التأجيل تم عرضه على الأندية بينما لم يطلب النصر تأجيل مباراته أمام الفيحاء؛ ليصدر النصر بيانًا يتعارض مع ذلك حيث ذكر فيه أنه لم يتم عرض التأجيل عليه؛ حيث يجب على اتحاد القدم الرد رسميًا على ذلك.