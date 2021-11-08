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بالفيديو.. اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقار

منذ ساعتين
2016
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بالفيديو.. اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقار

الرياض (صدى):
كشف المحلل الاقتصادي سليمان العساف، سبب ارتفاع أسعار العقار في السوق، وطريقة مجابهة "فلل الكراتين".

وأوضح سليمان العساف إن المنازل الكرتونية نفذت بتكلفة قليلة من قبل أفراد ومؤسسات صغيرة جداً، إضافة إلى عدم وجود الرقابة الكافية عليها سابقاً، مؤكداً أن الأمر اختلف عن سابقه من خلال وضع تأمين وشروط على التنفيذ وعقوبات لمن يرتكب أي مخالفة، بحسب "العربية".

وأشار إلى أن سبب ارتفاع أسعار العقارات يكمن في نقص الأراضي المطورة، فضلاً عن أن غالبية المطورين العقاريين لم يدركوا تطور السوق العقاري، مضيفًا أن الشركات العقارية عندما يكون لديها كمية كبيرة من تنفيذ العقارات، سيخفض ذلك التكلفة عليها وستقل أسعار العقارات، مؤكداً أن ارتفاع القروض العقارية إلى 700 مليار ريال سيعمل على خفض الأسعار بشكل ملحوظ.

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الرقابة
العقار
أسعار
اقتصادي
فلل الكراتين

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 768
منذ ساعة
اذا عرفنا سبب ارتفاع الشغالات مع انها ارخص بكثير بدول الخليج
بنعرف للعقار مع انه ا ارخص في اوروبا من حي القيروان الى ملينا عقارب وديبان

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يجيب الله خير
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
من وين جايبها
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
نصلح النوايا ويصلح الله الامور
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
جزاه الله خير
محمد شعبان الثلجة
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