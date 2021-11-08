نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. عادل عصام الدين: حمدالله "صداع" للنصراوين حاليا

منذ ساعتين
1735
2
بالفيديو.. عادل عصام الدين: حمدالله "صداع" للنصراوين حاليا

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، على أن المغربي عبد الرزاق حمد الله يعد بمثابة "صداع" بالنسبة للنصراويين في الفترة الحالية.

وقال الناقد الرياضي خلال حديثه في برنامج "المنتصف" : حمد الله يملك إمكانيات هائلة، ولكن سامي النجعي لاعب الفريق النصراوي مستواه يفوق مستوى حمد الله.

وأضاف : يجب أن تكون هناك أسباب وراء تراجع مستوى حمد الله سواء كانت تلك الأسباب نفسية لدى اللاعب أو مشاكل إدارية من داخل الفريق.

وأشار إلى أن حمد الله أصبح صداع لأي مشجع نصراوي، قائلا : يُفترض أن يكون هو الورقة الرابحة للنصر لكنه على أرض الواقع لا يقدم العطاء المطلوب.

 

النصر
عادل عصام الدين
النصراويين
حمد لله
صداع للنصراويين

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2952
منذ ساعة
الآسيوية صعبة قوية
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 685
منذ ساعة
بلعكس حمدالله احسن لاعب هههههههههههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
صدقت يا احمد.. وصدقت يا بو فهد. بصراحه مامنهم اي فايده تذكر؟؟
كلام مليان
يطلع الخرقة
ابو يزن
لا تنسا الي عملوه به وتم وقفه العام الماضي عندما تم هزيمتهم وبالقوه والسند تم عليه رغم ان الغلط والكلام العنصري صدر منهم وهو...
سفاري
الفقر يبقى فقر حتى لو ملك الدنيا
كلام مليان
اذا عرفنا سبب ارتفاع الشغالات مع انها ارخص بكثير بدول الخليج بنعرف للعقار مع انه ا ارخص في اوروبا من حي القيروان الى ملينا...

أخر الأخبار

شاب يوثق حادث مروع لزميله
شاب يوثق حادث مروع لزميله
منذ 18 دقيقة 52
سبحان من انجاه
سبحان من انجاه
منذ 23 دقيقة 56
نهاية النوم وقت الدوام
نهاية النوم وقت الدوام
منذ 27 دقيقة 62
بالفيديو.. سر تسمية مسجد السهوم التاريخي بالرياض بهذ الاسم
بالفيديو.. سر تسمية مسجد السهوم التاريخي بالرياض بهذ الاسم
منذ 38 دقيقة 1550
صورة من قديم الطيبيين
صورة من قديم الطيبيين
منذ 43 دقيقة 658
"المسند" يوضح سبب تأخر الأمطار هذا الموسم
"المسند" يوضح سبب تأخر الأمطار هذا الموسم
منذ 48 دقيقة 1747
الصين تعلن عن ظهور أخطر متحور لكورونا
الصين تعلن عن ظهور أخطر متحور لكورونا
منذ 53 دقيقة 1577
بالفيديو.. الفهيد: على اتحاد القدم الرد بشكل رسمي على بيان النصر بشأن التأجيل
بالفيديو.. الفهيد: على اتحاد القدم الرد بشكل رسمي على بيان النصر بشأن التأجيل
منذ 58 دقيقة 1795
بالفيديو.. اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقار
بالفيديو.. اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار العقار
منذ ساعة 1723
بالفيديو.. إحباط تهريب 107 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
بالفيديو.. إحباط تهريب 107 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
منذ ساعة 1620