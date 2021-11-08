بالفيديو.. عادل عصام الدين: حمدالله "صداع" للنصراوين حاليا

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، على أن المغربي عبد الرزاق حمد الله يعد بمثابة "صداع" بالنسبة للنصراويين في الفترة الحالية.
وقال الناقد الرياضي خلال حديثه في برنامج "المنتصف" : حمد الله يملك إمكانيات هائلة، ولكن سامي النجعي لاعب الفريق النصراوي مستواه يفوق مستوى حمد الله.
وأضاف : يجب أن تكون هناك أسباب وراء تراجع مستوى حمد الله سواء كانت تلك الأسباب نفسية لدى اللاعب أو مشاكل إدارية من داخل الفريق.
وأشار إلى أن حمد الله أصبح صداع لأي مشجع نصراوي، قائلا : يُفترض أن يكون هو الورقة الرابحة للنصر لكنه على أرض الواقع لا يقدم العطاء المطلوب.