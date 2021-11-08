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الجندل : بيتروس مصدوم ولا يعرف سبب مغادرته للنصر حتى الآن

منذ ساعة
1945
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الجندل : بيتروس مصدوم ولا يعرف سبب مغادرته للنصر حتى الآن

نواف السالم (صدى):
أعرب الإعلامي الرياضي معاذ الجندل، عن حزنه لما وصل إليه نادي النصر في الوقت الحالي، واحتلاله للمركز التاسع في ترتيب الدوري بـ 13 نقطة.

وقال الجندل: "والله زعلان على ما يحدث في النصر، والنادي يجب أن يعترف بالمشاكل التي يمر بها"، مشيرا إلى أن لاعبي النصر ليسوا على قلب واحد.

وتابع: "لا يوجد توافق إداري وفني في النصر، وهناك تداخل في الصلاحيات، إذا عندك 6 أشخاص يديرون الأمور هذا شيء محزن".

وأشار إلى أنه قابل لاعب النصر السابق بيتروس، مؤكدا أنه لا يعلم حتى الآن سبب الاستغناء عنه، قائلا: "قابلت بيتروس في دبي بالصدفة، وكان مصدوم ما يدري كيف طلع من النادي، وهذا دليل على عدم وجود تخطيط شيل واحد وهات واحد"، لافتًا إلى أن عبد الرزاق حمدالله وصل إلى باب مسدود مع النادي.

الجدير بالذكر أن النصر يمر بمرحلة سيئة، بعد خروجه من دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى تلقيه خسارتين وتعادل في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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دوري المحترفين
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بيتروس
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التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2951
منذ 6 دقائق
سبحان الله العظيم شف الفرق بيتروس يغادر النصر وباقي يصيح ويتبطح في دبي واللي غادر الهلال جوفينكو جاب مع الهلال دوري أبطال آسيا ههههههه معقوليات فرق بين الصغير والكبير،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الله يصلح احوال المسلمين
ابو سعود
كلهم امنعوهم ما اردى من هذا الا هذا وياليت في جميع الدول
ابو سعود
الاحياء الجديدة لو يعطوني ببلاش مارحت لها الا اذا بأبيعها ماتصلح للسكن بنظري والاسعار ما ادري كيف غالية والناس تشتري
نجاة محمد
يا لطيف كان يومة
خالد الجهني
اقترح الاتي... نقل المياه المحلاة باستخدام الرياح والخزانات البحث عن مياة بنفس المنطقه... زراعة اشجار لتوطين صناعة الخشب والزيوت الطبية اذا تجح الامر.... ربما...

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