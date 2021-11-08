آل زلفة: كن شيعيًا وابق عربيًا

عادل الحربي (صدى):
أكد محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، أن أتباع إيران هم أشد إخلاصا من الإيرانيين نفسهم.
وقال آل زلفة: "ذكر لي أحد الإخوان ممن عاش في إيران فترة من الزمن، في أول عهدها بثورة التخلف، بأن الإيرانيين يعاملوننا بمنزلة أقل من معاملة الكلاب".
وتابع: "ولكن الأذناب يبقون أذناب، وأتباع إيران أشد إخلاصا لإيران من الإيرانيين أنفسهم، ولذا فالأتباع هم من يدمرون أوطانهم نيابة عن إيران"، وأضاف: "كن شيعيًا وابق عربيًا".
وأضاف: "أنا ما أدري إذا كان كل شيعي عربي يعتبر نفسه فارسي، أو في أحسن الأحوال مواليا لفارس منسلخا عن عروبته ووطنيته، مضحيا بكل شئ من أجل مصلحة إيران".
واستكمل: "الأمثلة ماثلة في العراق، ولبنان، واليمن الحوثي، أنا لست طائفيا ولكن أسأل كيف يثق العرب في من موالاته لملالي إيران لأنهم من يضربون أوطانهم".