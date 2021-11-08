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آل زلفة: كن شيعيًا وابق عربيًا

منذ ساعتين
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آل زلفة: كن شيعيًا وابق عربيًا

عادل الحربي (صدى):
أكد محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، أن أتباع إيران هم أشد إخلاصا من الإيرانيين نفسهم.

وقال آل زلفة: "ذكر لي أحد الإخوان ممن عاش في إيران فترة من الزمن، في أول عهدها بثورة التخلف، بأن الإيرانيين يعاملوننا بمنزلة أقل من معاملة الكلاب".

وتابع: "ولكن الأذناب يبقون أذناب، وأتباع إيران أشد إخلاصا لإيران من الإيرانيين أنفسهم، ولذا فالأتباع هم من يدمرون أوطانهم نيابة عن إيران"، وأضاف: "كن شيعيًا وابق عربيًا".

وأضاف: "أنا ما أدري إذا كان كل شيعي عربي يعتبر نفسه فارسي، أو في أحسن الأحوال مواليا لفارس منسلخا عن عروبته ووطنيته، مضحيا بكل شئ من أجل مصلحة إيران".

واستكمل: "الأمثلة ماثلة في العراق، ولبنان، واليمن الحوثي، أنا لست طائفيا ولكن أسأل كيف يثق العرب في من موالاته لملالي إيران لأنهم من يضربون أوطانهم".

ايران
لبنان
حزب الله
الحوثي
الملالي
ال زلفة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18717
منذ ساعة
كن وطنيا مهما كانت ملتك .. كن قوميا تبقى معك وطنيتك.. كن بعد ذلك دوليا تعود بدوليتك إلى مأرز وأساس إسلاميتك .. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الببتة .. فكن على بينة تحفظ عالميتك.
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54927
منذ 52 دقيقة
ما فيه شك ان الفرس ينظرون للعربي الذي يتبعهم نظرتهم للكلاب وهذا سبق وذكره الدكتور عبدالله النفيسي نقلا عن محمد الحكيم الذي كان يعيش في ايران ايام حكم صدام حسين رحمه الله وهذا ليس بمستغرب على نظرة الفرس للعرب عموما

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الله يصلح احوال المسلمين
ابو سعود
كلهم امنعوهم ما اردى من هذا الا هذا وياليت في جميع الدول
ابو سعود
الاحياء الجديدة لو يعطوني ببلاش مارحت لها الا اذا بأبيعها ماتصلح للسكن بنظري والاسعار ما ادري كيف غالية والناس تشتري
نجاة محمد
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خالد الجهني
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