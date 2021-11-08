فيديو.. سكاكين القوات الروسية تقطع الرصاص

موسكو (صدى):
كشفت قناة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، عن اختبارات لسكاكين قتالية تستخدمها القوات الخاصة الروسية.
وتضمن الاختبار إطلاق نار من مسدس "ستيشكين" على نموذجين أحدهما لسكين "كاراتيل"، المصمم للوحدات الخاصة التابعة لهيئة الأمن الفدرالية، والثاني لسكين "إيغلا" ويستخدمه الغطاسون في القتال تحت الماء.
وعند إطلاق النار على سكين "كاراتيل" أضرت الرصاصة قليلا بالحافة الحادة للشفرة، لكن الرصاصة تشظت إلى عدة قطع صغيرة.
وسكين "إيغلا" بعد إصابتين مباشرتين بالرصاص تمكن من قطع كلتا الرصاصتين إلى نصفين، فيما اقتصر الضرر الناجم عن الطلقات، على ظهور خدش بسيط في طلائه.