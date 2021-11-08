نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. سكاكين القوات الروسية تقطع الرصاص

منذ ساعة
446
1
فيديو.. سكاكين القوات الروسية تقطع الرصاص

موسكو (صدى):
كشفت قناة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، عن اختبارات لسكاكين قتالية تستخدمها القوات الخاصة الروسية.

وتضمن الاختبار إطلاق نار من مسدس "ستيشكين" على نموذجين أحدهما لسكين "كاراتيل"، المصمم للوحدات الخاصة التابعة لهيئة الأمن الفدرالية، والثاني لسكين "إيغلا" ويستخدمه الغطاسون في القتال تحت الماء.

وعند إطلاق النار على سكين "كاراتيل" أضرت الرصاصة قليلا بالحافة الحادة للشفرة، لكن الرصاصة تشظت إلى عدة قطع صغيرة.

وسكين "إيغلا" بعد إصابتين مباشرتين بالرصاص تمكن من قطع كلتا الرصاصتين إلى نصفين، فيما اقتصر الضرر الناجم عن الطلقات، على ظهور خدش بسيط في طلائه.

روسيا
القوات الخاصة الروسية
اسلحة روسيا
سكين كاراتيل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54921
منذ 33 دقيقة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
جمهور الفقراوية الجاليات يضربون بخاري بقارورة ماء ويتعاقب نادي الشباب ها ها ها ها ها،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
صياحكم طرب،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
شف التفكير سبحان الله يجعل من اللاعب حصان ليه وين حنا في مضمار خيل ههههههه عقول فارغه،،ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
Naif
حارس امن
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

وفاة مختطف بسجون الحوثي بعد تعرضه لأبشع أنواع التعذيب
وفاة مختطف بسجون الحوثي بعد تعرضه لأبشع أنواع التعذيب
منذ 9 دقائق 1087
الحصيني: هذه الأيام يكون أبكر وقت لدخول صلاة الظهر
الحصيني: هذه الأيام يكون أبكر وقت لدخول صلاة الظهر
منذ 21 دقيقة 1094
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
منذ 30 دقيقة 1134
آل زلفة: كن شيعيًا وابق عربيًا
آل زلفة: كن شيعيًا وابق عربيًا
منذ 37 دقيقة 1255
فيديو.. سكاكين القوات الروسية تقطع الرصاص
فيديو.. سكاكين القوات الروسية تقطع الرصاص
منذ ساعة 446
مجمع ريادة الأعمال يعلن عن 200 وظيفة شاغرة
مجمع ريادة الأعمال يعلن عن 200 وظيفة شاغرة
منذ ساعة 1175
ممثل لبناني يغضب حزب الله الإرهابي
ممثل لبناني يغضب حزب الله الإرهابي
منذ ساعة 503
إحداهما حامل.. إصابة امرأتين يمنيتين بقصف حوثي
إحداهما حامل.. إصابة امرأتين يمنيتين بقصف حوثي
منذ ساعتين 1204
هرب من لسعات النحل فالتهمته سمكة "البيرانا"
هرب من لسعات النحل فالتهمته سمكة "البيرانا"
منذ ساعتين 684
فريق بايدن يبحث عن منفذي محاولة اغتيال الكاظمي
فريق بايدن يبحث عن منفذي محاولة اغتيال الكاظمي
منذ ساعتين 1376