ممثل لبناني يغضب حزب الله الإرهابي

بيروت (صدى):
أغضب ممثل كوميدي لبناني، حزب الله الإرهابي وأنصاره، وذلك بعد بث مشهد ضمن برنامج ساخر له.
وظهر الممثل "حسين قاووق" في المشهد أمام رجال عصابة يسألونه عن تنفيذه جرائم بحق أشخاص ينتمون إلى أحزاب مختلفة.
وعندما سألوه عن أحد عناصر ميليشيا حزب الله، أوضح أنه أطلق عليه النار، لكنه لم يستطع قتله لأنه "مدرّع كلو سوا".
فما كان به إلا أن قال له إن "الدولار صار 1500" ليرة لبنانية، فتوفي بـ"سكتة قلبية"، في إشارة إلى تورط الحزب بعمليات بيع الدولار بطرق غير شرعية.
كما ألمح إلى أن عناصر حزب الله الإرهابي يتقاضون رواتبهم بالدولار أيضاً على عكس عامة الشعب اللبناني الذي بات يغرق بسبب الأزمة الاقتصادية.
وشن أنصار الحزب الإرهابي حملة ترهيب على الممثل الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتهجم عليه بكلمات بذيئة وشتائم.