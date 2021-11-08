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ممثل لبناني يغضب حزب الله الإرهابي

منذ ساعتين
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ممثل لبناني يغضب حزب الله الإرهابي

بيروت (صدى):
أغضب ممثل كوميدي لبناني، حزب الله الإرهابي وأنصاره، وذلك بعد بث مشهد ضمن برنامج ساخر له.

وظهر الممثل "حسين قاووق" في المشهد أمام رجال عصابة يسألونه عن تنفيذه جرائم بحق أشخاص ينتمون إلى أحزاب مختلفة.

وعندما سألوه عن أحد عناصر ميليشيا حزب الله، أوضح أنه أطلق عليه النار، لكنه لم يستطع قتله لأنه "مدرّع كلو سوا".

فما كان به إلا أن قال له إن "الدولار صار 1500" ليرة لبنانية، فتوفي بـ"سكتة قلبية"، في إشارة إلى تورط الحزب بعمليات بيع الدولار بطرق غير شرعية.

كما ألمح إلى أن عناصر حزب الله الإرهابي يتقاضون رواتبهم بالدولار أيضاً على عكس عامة الشعب اللبناني الذي بات يغرق بسبب الأزمة الاقتصادية.

وشن أنصار الحزب الإرهابي حملة ترهيب على الممثل الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتهجم عليه بكلمات بذيئة وشتائم.

لبنان
حزب الله
الارهاب
ازمة لبنان
حسين قاووق

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54927
منذ 38 دقيقة
طيب
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10525
منذ دقيقتين
كويس

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الله يصلح احوال المسلمين
ابو سعود
كلهم امنعوهم ما اردى من هذا الا هذا وياليت في جميع الدول
ابو سعود
الاحياء الجديدة لو يعطوني ببلاش مارحت لها الا اذا بأبيعها ماتصلح للسكن بنظري والاسعار ما ادري كيف غالية والناس تشتري
نجاة محمد
يا لطيف كان يومة
خالد الجهني
اقترح الاتي... نقل المياه المحلاة باستخدام الرياح والخزانات البحث عن مياة بنفس المنطقه... زراعة اشجار لتوطين صناعة الخشب والزيوت الطبية اذا تجح الامر.... ربما...

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