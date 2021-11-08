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فريق بايدن يبحث عن منفذي محاولة اغتيال الكاظمي

منذ ساعة
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فريق بايدن يبحث عن منفذي محاولة اغتيال الكاظمي

واشنطن (صدى):
ندد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واصفا إياه بالعمل الإرهابي على الدولة العراقية.

وأكد جو بايدن، أمس الأحد، أن فريق الأمن القومي الخاص به سيساعد في تحديد هوية منفذي الهجوم على الكاظمي.

وقال بايدن: "أصدرت تعليمات إلى فريق الأمن القومي لمساعدة قوات الأمن العراقية"، مشيراً إلى أن واشنطن تقف بحزم مع الحكومة والشعب العراقي.

وأضاف، أن منفذي الهجوم على منزل الكاظمي يريدون "تقويض العملية الديمقراطية في العراق"، مشيداً بدعوة رئيس الوزراء العراقي إلى ضبط النفس والحوار.

امريكا
العراق
الرئيس الامريكي
جو بايدن
مصطفى الكاظمي

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83532
منذ 8 دقائق
اللقافه بتذبح أمريكا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54916
منذ 7 دقائق
هههههههههههههههههههههههههههه ما فيه داعي لان الارهابيين هم صنيعتكم ومعروفين عند الكاضمي لكن لن يستطيع المساس بهم خوفا من ايران

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
عندما يغيب المساء
كان أخذت بدر خلف معك بالمره
عندما يغيب المساء
يا حليلها مستحيه الغله
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم ومن كل شيطان
عبدالله
ما دام تعرفهم يا كاظمي جز رؤوسهم

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