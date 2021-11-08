فريق بايدن يبحث عن منفذي محاولة اغتيال الكاظمي

واشنطن (صدى):
ندد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واصفا إياه بالعمل الإرهابي على الدولة العراقية.
وأكد جو بايدن، أمس الأحد، أن فريق الأمن القومي الخاص به سيساعد في تحديد هوية منفذي الهجوم على الكاظمي.
وقال بايدن: "أصدرت تعليمات إلى فريق الأمن القومي لمساعدة قوات الأمن العراقية"، مشيراً إلى أن واشنطن تقف بحزم مع الحكومة والشعب العراقي.
وأضاف، أن منفذي الهجوم على منزل الكاظمي يريدون "تقويض العملية الديمقراطية في العراق"، مشيداً بدعوة رئيس الوزراء العراقي إلى ضبط النفس والحوار.