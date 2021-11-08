مغني شهير يثير الجدل بظهوره بالحجاب!

واشنطن (صدى):
أثار مغني البوب الكندي "جاستن بيبر"، جدلا واسعا بعد ظهوره مرتديا الحجاب في حفله الأخير بولاية يوتا الأمريكية.
وظهر جاستن بيبر مندمجًا في الغناء في حفلته مرتديا الحجاب على رأسه، ما عرضه لعديد من الانتقادات، والتعليقات الساخرة.
وعلق أحد النشطاء ساخرا بقوله: "هذا دعينا له بالهداية راح اتحجب"! "المفروض تباركوا له وتهنوه على الحجاب".
يذكر أن أول أغنية عالمية لـ جاستن بيبر One Time وكانت معتمدة من أهم الأغاني الصادرة في كندا والولايات المتحدة، ولحق هذه الأغنية ألبوما كاملا لـ بيبر يدعى My World والذي حقق نجاحا كبيرا.