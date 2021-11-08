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مغني شهير يثير الجدل بظهوره بالحجاب!

منذ ساعتين
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مغني شهير يثير الجدل بظهوره بالحجاب!

واشنطن (صدى):
أثار مغني البوب الكندي "جاستن بيبر"، جدلا واسعا بعد ظهوره مرتديا الحجاب في حفله الأخير بولاية يوتا الأمريكية.

وظهر جاستن بيبر مندمجًا في الغناء في حفلته مرتديا الحجاب على رأسه، ما عرضه لعديد من الانتقادات، والتعليقات الساخرة.

وعلق أحد النشطاء ساخرا بقوله: "هذا دعينا له بالهداية راح اتحجب"! "المفروض تباركوا له وتهنوه على الحجاب".

يذكر أن أول أغنية عالمية لـ جاستن بيبر One Time وكانت معتمدة من أهم الأغاني الصادرة في كندا والولايات المتحدة، ولحق هذه الأغنية ألبوما كاملا لـ بيبر يدعى My World والذي حقق نجاحا كبيرا.

امريكا
منوعات
كندا
جاستن بيبر
حفل جاستن بيبر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54916
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83532
منذ 3 دقائق
يا حليلها مستحيه الغله
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83532
منذ 3 دقائق
كان أخذت بدر خلف معك بالمره

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
عندما يغيب المساء
كان أخذت بدر خلف معك بالمره
عندما يغيب المساء
يا حليلها مستحيه الغله
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم ومن كل شيطان
عبدالله
ما دام تعرفهم يا كاظمي جز رؤوسهم

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