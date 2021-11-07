الجاسر: مبالغ مهولة دٌفعت في تاليسكا ليقول "أنا نصراوي!"

نواف السالم (صدى):
استنكر عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق عبدالكريم الجاسر، المبالغ الكبيرة التي دٌفعت مقابل ضم النصر للاعب أندرسون تاليسكا.
وقال الجاسر عبر خاصية المساحة الصوتية بتويتر "سبيس": "مبالغ مهولة مستحيل ادفعها في لاعب مثل هذا، 11 مليون دولار في السنة الأولى و8 مليون في السنة الثانية، والوكيل أخذ مليون ونصف".
وأضاف الجاسر: "كل هذه المبالغ تحملها النصر لمجرد الدخول في صفقة، وفي الأخر تقول (هاها أنا نصراوي)".
وكان هاشم سرور، لاعب نادي النصر السابق، توقع رحيل تاليسكا عن النادي في أي وقت، قائلا: "لا أستبعد أن يأتي الوقت ويعتذر النجم عن مواصلة اللعب، وهذا احتما بسبب عدم وجود العلاج لمستوى معظم اللاعبين، وعدم وجود الحزم في التمارين التي تجعل من اللاعب حصان داخل الملعب، كلها احتمالات وأتمنى أن لا تكون".
ويمر النصر بمرحلة سيئة، بعد خروجه من دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، وتلقيه خسارتين وتعادل في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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