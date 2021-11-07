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الجاسر: مبالغ مهولة دٌفعت في تاليسكا ليقول "أنا نصراوي!"

منذ 8 ساعات
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الجاسر: مبالغ مهولة دٌفعت في تاليسكا ليقول "أنا نصراوي!"

نواف السالم (صدى):
استنكر عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق عبدالكريم الجاسر، المبالغ الكبيرة التي دٌفعت مقابل ضم النصر للاعب أندرسون تاليسكا.

وقال الجاسر عبر خاصية المساحة الصوتية بتويتر "سبيس": "مبالغ مهولة مستحيل ادفعها في لاعب مثل هذا، 11 مليون دولار في السنة الأولى و8 مليون في السنة الثانية، والوكيل أخذ مليون ونصف".

وأضاف الجاسر: "كل هذه المبالغ تحملها النصر لمجرد الدخول في صفقة، وفي الأخر تقول (هاها أنا نصراوي)".

وكان هاشم سرور، لاعب نادي النصر السابق، توقع رحيل تاليسكا عن النادي في أي وقت، قائلا: "لا أستبعد أن يأتي الوقت ويعتذر النجم عن مواصلة اللعب، وهذا احتما بسبب عدم وجود العلاج لمستوى معظم اللاعبين، وعدم وجود الحزم في التمارين التي تجعل من اللاعب حصان داخل الملعب، كلها احتمالات وأتمنى أن لا تكون".

ويمر النصر بمرحلة سيئة، بعد خروجه من دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، وتلقيه خسارتين وتعادل في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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النصر
عبدالكريم الجاسر
دوري المحترفين
تاليسكا
كأس الامير محمد بن سلمان

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2952
منذ 3 ساعات
شف التفكير سبحان الله يجعل من اللاعب حصان ليه وين حنا في مضمار خيل ههههههه عقول فارغه،،ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
ابو راكان
ابو راكان عدد التعليقات : 20
منذ 3 ساعات
يا اخي شوف ما ما يجيب النصر من نجوم ما رايح يفلح وهو حاط الهلال في راسه الاسيويه صعبه قويهههههههه
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 685
منذ 51 دقيقة
اللهم شتت شملهم
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 767
منذ 7 دقائق
اكبر خرفه في تاريخ الدوري السعودي تم زرف نادي القرنبع زرفه محترمه
النادي الصيني اخذ 8 مليون دولار
الوكيل 3 مليون دولار هذي كلها مو محسوبه بالصفقه
غير تاليسكا 20 مليون دولار
سفاري
سفاري عدد التعليقات : 26
منذ دقيقة
الفقر يبقى فقر
حتى لو ملك الدنيا

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أحدث التعليقات

قرم
صدقت يا احمد.. وصدقت يا بو فهد. بصراحه مامنهم اي فايده تذكر؟؟
كلام مليان
يطلع الخرقة
ابو يزن
لا تنسا الي عملوه به وتم وقفه العام الماضي عندما تم هزيمتهم وبالقوه والسند تم عليه رغم ان الغلط والكلام العنصري صدر منهم وهو...
سفاري
الفقر يبقى فقر حتى لو ملك الدنيا
كلام مليان
اذا عرفنا سبب ارتفاع الشغالات مع انها ارخص بكثير بدول الخليج بنعرف للعقار مع انه ا ارخص في اوروبا من حي القيروان الى ملينا...

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