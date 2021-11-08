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الصحة توضح سبب تلقي الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية

منذ 20 ساعة
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الصحة توضح سبب تلقي الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن تحديد موعد الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للفئة العمرية من 18 عامًا وأكثر، يأتي تفاديًا لانخفاض مستويات الأجسام المضادة في الدم.

وقالت الصحة أن الجرعة التنشيطية ليست بجديدة، مبينة أن معظم الأطفال منذ ولادتهم يتلقون لقاحات روتينية، وهي لقاحات تنشيطية لعدة أمراض مثل: الجدري والنكاف والكزاز والحصبة والدفتيريا وغيرها.

وأضافت أن هذه السلسلة من اللقاحات التنشيطية موصى بها، لأن الشخص بحاجة إلى جرعات إضافية للحصول على مناعة وقائية تدوم طويلا.

الصحة
الجرعة الثانية
الجرعة التنشيطية

التعليقات

روميو
روميو عدد التعليقات : 1
منذ 20 ساعة
مصرين على اللقاح رغم وجود الحبوب انتم مثل النمله اللي اذا بغى الله يعذبها نبت لها جنحان
خالد
خالد عدد التعليقات : 787
منذ 19 ساعة
يلي ماتعب من كورونا بيتعب من كثرت الجرعات.... أنا أخذت الجرعة الثانية و تعبت وتوبة أخذ الثالثة
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 323
منذ 19 ساعة
وغيرها ..يتغير فهل غرينا التعليم غير لتغيرنا وغيرنا للأحسن بتغير ونقص منا ماغير نحن معها وغيرها ولاكن لتغير.
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83595
منذ ساعة
وفي ذمتي اني اخذت كل التطعيمات فليش تطعموني مره ثانيه الله لا يربحكم والله جتني كارونا والله يحللها ما حسيت بها الجرعه الثانيه لعبت فيه

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
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ع. س. ع
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