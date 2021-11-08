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بالفيديو.. مبارك الشهري: النصر كان الأقدر بالنهائي الآسيوي لولا أخطاء التحكيم

منذ يوم
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بالفيديو.. مبارك الشهري: النصر كان الأقدر بالنهائي الآسيوي لولا أخطاء التحكيم

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، على أن نادي النصر كان هو الأجدر بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بدلًا من منافسه الهلال، لولا أخطاء التحكيم.

وقال الشهري خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "كل الجمهور النصراوي كان لديه كل الثقة بأن فريقه هو الأجدر للصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لولا أخطاء التحكيم وخروجهم من الهلال.

وأشار إلى أن الهلال صعد إلى النهائي بداية من صعود بالترشيح من خطأ للكابتن هيثم عسيري لاعب الأهلي، ثم خطأين للمدافع عبد الله مادو في نصف النهائي، بالتسبب في هدف، وإهدار هدف محقق في الوقت القاتل".

وأضاف أنه بعدها توالت النتائج والنصر تعرض لصدمة نفسية ولم يجد إدارة تنفيذية ممتازة، حيث وجه الانتقاد إلى حسين عبد الغني، قائلًا : عندما تهيئ غرفة الملابس فبالتالي استطعت أن تحل مشاكل الفريق، وظهور عبد الفتاح عسيري في الإعلام خطأ".

النصر
الهلال
عسيري
مبارك الشهري
نهائي الآسيوي

التعليقات

خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1341
منذ يوم
طيب لاتصيح
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 65
منذ يوم
لم تقول الصدق وجانبك الصواب في القول واحكم لم يصدر منه أخطاء تذكر او تحرف مسار المباراة ولكن اللي ماهو كفو احسن ي يرجع للحواري .. لان هالمباراة فوق مستواه
اسيرالاقدار
اسيرالاقدار عدد التعليقات : 2025
منذ يوم
ههههههعع الصياح على قدر الالم يابقراوي صياحك طرب
سمعني واطرب
وخف علينا ياللي يسمعك يقول كل سنه واثل نهائي ترا هذا حجمك وهذا حدك
نايف العمري
نايف العمري عدد التعليقات : 8
منذ يوم
صياح ونياح واتهامات وبكاء وعويل و .....
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 675
منذ يوم
بالله جد احلف عشان نصدقك او بنعتبرها تأثير هلوسة من ركزة البليهي وجيهكم قوية يامطرودين اسيا
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2959
منذ يوم
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2959
منذ يوم
الآسيوية صعبة قوية
زائر
زائر عدد التعليقات : 4824
منذ يوم
هو للحين يصيحون هههههههههههه حطوها براس الحكم
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2566
منذ يوم
كله كوم وركزة العلم كوم -- البليهي بارك فعلها ودعس الخرقه
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 691
منذ يوم
الاسويه صعبه قويه خلو الاسويه للعالمي الحقيقي
زائر
زائر عدد التعليقات : 1059
منذ يوم
مبارك الشهري يضاف إلى الحالات النفسية للنصراويه والواضح أن الحالة التي يعاني منها هي إسهال فكري مزمن بسبب الفوبيا الهلاليه التي أثرت عليه !!!!!!!!
Sam67
Sam67 عدد التعليقات : 18
منذ يوم
لو كنت نصراوي فقراوي مؤامراتي حقداوي مدري وش يصير فيني. استغرب في جمهور مريض يتابع فريق كل مشرفيه حقده وسوداويين من اياااام....... عوذه من هالفريق المضروب من كل حته 😂
فيصل
فيصل عدد التعليقات : 9
منذ يوم
عندما يستخدم الغباء لاستغباء شخص ماء
نسي الأخ ان الاخطاء هي سبب فوز الآخر فلولا خطأ المدرب في التشكيل وخطأ اللاعب في التمركز وخطأ الحكم في تقييم الحاله لما كانت اللعبة مستمرة ونسي ان فريقة لولا الحكم الجمل لكان الان لايزال يلعب في دوري الدرجة الثانية
ابو راكان
ابو راكان عدد التعليقات : 20
منذ يوم
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
ابو راكان
ابو راكان عدد التعليقات : 20
منذ يوم
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
ابو تركي
ابو تركي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
هذا لحد الان وهو يصيح وشفيهم جمهور الفقر واعلامهم الصياح على قد الألم

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