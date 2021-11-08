بالفيديو.. مبارك الشهري: النصر كان الأقدر بالنهائي الآسيوي لولا أخطاء التحكيم

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، على أن نادي النصر كان هو الأجدر بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بدلًا من منافسه الهلال، لولا أخطاء التحكيم.
وقال الشهري خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "كل الجمهور النصراوي كان لديه كل الثقة بأن فريقه هو الأجدر للصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لولا أخطاء التحكيم وخروجهم من الهلال.
وأشار إلى أن الهلال صعد إلى النهائي بداية من صعود بالترشيح من خطأ للكابتن هيثم عسيري لاعب الأهلي، ثم خطأين للمدافع عبد الله مادو في نصف النهائي، بالتسبب في هدف، وإهدار هدف محقق في الوقت القاتل".
وأضاف أنه بعدها توالت النتائج والنصر تعرض لصدمة نفسية ولم يجد إدارة تنفيذية ممتازة، حيث وجه الانتقاد إلى حسين عبد الغني، قائلًا : عندما تهيئ غرفة الملابس فبالتالي استطعت أن تحل مشاكل الفريق، وظهور عبد الفتاح عسيري في الإعلام خطأ".