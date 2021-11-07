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عبدالفتاح عسيري: قريب بسوي مفاجأة

منذ يوم
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عبدالفتاح عسيري: قريب بسوي مفاجأة

ماجد محمد (صدى):
أعلن عبدالفتاح عسيري لاعب نادي النصر، عن تحضيره مفاجأة قريبة للجمهور من خلال صورة له نشرها على "إنستجرام".

ونشر "عسيري" صورة له على "إنستجرام" وهو يقوم بممارسة أحد الألعاب الإلكترونية معلقًا: "Vanguard كول اوف ديوتي وصلت أخيرًا ! .. تابعوا انستقرامي قريب بسوي مفاجأة".

وأثار ظهور "العسيري" حالة من القلق بين الجماهير النصراوية في ما اذا كان اللاعب ينوى الرحيل عن الفريق بعد أن صرح عن مجاملة اللاعبين الاجانب على حساب اللاعب المحلي.

وأعقب ذلك أيضًا ظهور تليكسا على "انستغرام" أُشير حينها إلى انتقاده للعسيري على تصريحه بعد لقاء النصر والفيحاء في الجولة قبل الاخيرة.

النصر
إنستجرام”
عبدالفتاح عسيري
لاعب النصر
كول أوف ديوتي

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 131
منذ يوم
والله انك مقلب واكله النصر
سفاري
سفاري عدد التعليقات : 28
منذ يوم
اي لاعب طموح يحب النصر
سلااااااااااااااااااام
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2959
منذ يوم
انت يوم وقعت للفقر قلت اي لاعب طقوع يروح للفقر وها انت أصبحت من المنبوذين ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
هههههههههههههههه خف علينا يا مسي
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
هههههههههه خف علينا يا مسي
ماجد
ماجد عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
تعليقات الهلاليين على اي موضوع عن النصر
مثل تعليق واحد على عمه الي متزوج امه هههههههه
الاهلي كبير جدة
الاهلي كبير جدة عدد التعليقات : 1
منذ 48 دقيقة
واللة من يوم تركت الاهلى ومستواك في النازل من إصابة إلى إصابة

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أحدث التعليقات

زائر
يا محمدالدويش نحن نتسلى بك انت وإعلاميي النصر النفسيين ( أبو نفسية ) بالفعل ما دمر الفريق إلا من هم على شاكلتك الذين جعلوا...
بلبل البحر
ممتاز
ghaz
الان الشايب هذ دوبه يتزوج ....
الاهلي كبير جدة
واللة من يوم تركت الاهلى ومستواك في النازل من إصابة إلى إصابة
د محمد ماجد بخش
يا حبيبي يا الله أرحمني من الإعلام كما رحمتني من التعليم اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم من كل الوزارات يا رب العالمين يا كريم...

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