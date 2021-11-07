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الجاسر: مبالغ مهولة دٌفعت في تاليسكا ليقول "أنا نصراوي!"

منذ 5 ساعات
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الجاسر: مبالغ مهولة دٌفعت في تاليسكا ليقول "أنا نصراوي!"

نواف السالم (صدى):
استنكر عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق عبدالكريم الجاسر، المبالغ الكبيرة التي دٌفعت مقابل ضم النصر للاعب أندرسون تاليسكا.

وقال الجاسر عبر خاصية المساحة الصوتية بتويتر "سبيس": "مبالغ مهولة مستحيل ادفعها في لاعب مثل هذا، 11 مليون دولار في السنة الأولى و8 مليون في السنة الثانية، والوكيل أخذ مليون ونصف".

وأضاف الجاسر: "كل هذه المبالغ تحملها النصر لمجرد الدخول في صفقة، وفي الأخر تقول (هاها أنا نصراوي)".

وكان هاشم سرور، لاعب نادي النصر السابق، توقع رحيل تاليسكا عن النادي في أي وقت، قائلا: "لا أستبعد أن يأتي الوقت ويعتذر النجم عن مواصلة اللعب، وهذا احتما بسبب عدم وجود العلاج لمستوى معظم اللاعبين، وعدم وجود الحزم في التمارين التي تجعل من اللاعب حصان داخل الملعب، كلها احتمالات وأتمنى أن لا تكون".

ويمر النصر بمرحلة سيئة، بعد خروجه من دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، وتلقيه خسارتين وتعادل في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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النصر
عبدالكريم الجاسر
دوري المحترفين
تاليسكا
كأس الامير محمد بن سلمان

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2949
منذ 12 دقيقة
شف التفكير سبحان الله يجعل من اللاعب حصان ليه وين حنا في مضمار خيل ههههههه عقول فارغه،،ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
جمهور الفقراوية الجاليات يضربون بخاري بقارورة ماء ويتعاقب نادي الشباب ها ها ها ها ها،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
صياحكم طرب،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
شف التفكير سبحان الله يجعل من اللاعب حصان ليه وين حنا في مضمار خيل ههههههه عقول فارغه،،ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
Naif
حارس امن
ابو عمار
اوكي

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