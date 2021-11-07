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"الشليمي" للمتعاطفين مع إرهاب المسيرات: النووي قادم وأنتم ضحاياه

منذ 47 دقيقة
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"الشليمي" للمتعاطفين مع إرهاب المسيرات: النووي قادم وأنتم ضحاياه

عادل الحربي (صدى):
وجه المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي، رسالة للموالين لإيران وحزب الله الإرهابي، وذلك في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال الشليمي: "الطائرات المسيرة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي، هي رسالة إرهابية لكل دول الجوار العراقي، بأن دولة الإرهاب هي من تزود الإرهابيين الحوثين، والحشد الولائي، وحزب الشيطان الإرهابي ".

وأضاف: "لكل من يتعاطف مع صانع إرهاب المسيرات، نقول له إرهاب النووي هو القادم نحن وانتم ضحاياه".

وكان رئيس وزراء العراق قد تعرض فجر أمس الأحد، لمحاولة اغتيال من خلال استهداف منزله بصاروخ كاتيوشا وطائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابته بإصابات طفيفة جراء اعتراض الهجوم.

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ايران
العراق
الكويت
الحوثي
فهد الشليمي
مصطفى الكاظمي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18716
منذ 13 دقيقة
نووي يعني على مستوى التحلل الإشعاعي وهذا بوجود جسيمات جاما .. وعلينا صناعة سلاح مضاد جاما وسلاح جاما .. وهذا ممكن !! لأنه مغناطيسي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ضربوك يا قاظمي ذوك الكحام
د محمد ماجد بخش
أهلا وسهلا شعار الخطوط العربية السعودية
Suliman
مسكين ع س يطارد اخبار النصر في كل مكان ومصدق اخبار ابو ريالين النصر راجع لا محاله لا تفرح كثير
د محمد ماجد بخش
نووي يعني على مستوى التحلل الإشعاعي وهذا بوجود جسيمات جاما .. وعلينا صناعة سلاح مضاد جاما وسلاح جاما .. وهذا ممكن !! لأنه مغناطيسي
د محمد ماجد بخش
عندي وظيفة حارس لأي عضو برلماني يرغب في شغرها

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