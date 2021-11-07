"الشليمي" للمتعاطفين مع إرهاب المسيرات: النووي قادم وأنتم ضحاياه

عادل الحربي (صدى):
وجه المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي، رسالة للموالين لإيران وحزب الله الإرهابي، وذلك في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وقال الشليمي: "الطائرات المسيرة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي، هي رسالة إرهابية لكل دول الجوار العراقي، بأن دولة الإرهاب هي من تزود الإرهابيين الحوثين، والحشد الولائي، وحزب الشيطان الإرهابي ".
وأضاف: "لكل من يتعاطف مع صانع إرهاب المسيرات، نقول له إرهاب النووي هو القادم نحن وانتم ضحاياه".
وكان رئيس وزراء العراق قد تعرض فجر أمس الأحد، لمحاولة اغتيال من خلال استهداف منزله بصاروخ كاتيوشا وطائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابته بإصابات طفيفة جراء اعتراض الهجوم.
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