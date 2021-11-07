نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صورة..ميسي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

منذ 11 ساعة
2712
3
صورة..ميسي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

ماجد محمد (صدى):
وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، رسالة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ونشر ميسي بوستر فيلم "تشيللو" وهو من تأليف تركي آل الشيخ، والمقرر عرضه في 2022، وكتب: " مبروك على الفيلم".

ومن جانبه رد آل الشيخ، على تهنئة ميسي، قائلا: "شكراً صديقي العزيز، أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن".

وتابع مازحا: "أدعو الجميع لعدم متابعة العمل، لا تشوفوه ! انا عامله اشوفه وحدي ! وأهم شي يعجبني أنا ".

يذكر أن فيلم "تشيللو" من إخراج " دارن لين بوسمان" الذي أشتهر بإخراج أربع أفلام من سلسلة الرعب الشهيرة Saw.

باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي
تركي ال الشيخ
تشيللو
فيلم تركي ال الشيخ

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 691
منذ 3 ساعات
صديقي العزيز هههههههههههههههههههههههههه
زعيم للأبد
زعيم للأبد عدد التعليقات : 140
منذ ساعة
متى مبارة باريس سانجرمان مع الهلال والنصر
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2214
منذ 16 دقيقة
لانجاح المبارة الوديه
لابد اخذ لاعيبه من الاتحاد بدل من النصر
كبار اسيا
يمثلونا افضل تمثيل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
شي معروف
عندما يغيب المساء
لالا ما ترسل بس تبخلسها
عندما يغيب المساء
افا
عندما يغيب المساء
الله يشفي كل مريض
عندما يغيب المساء
مبروووك والله يسعدكم

أخر الأخبار

بالفيديو.. طبيب: رفع الأثقال يؤثر على صحة القلب
بالفيديو.. طبيب: رفع الأثقال يؤثر على صحة القلب
منذ 5 دقائق 1376
"التدريب التقني" يعلن عن وظائف شاغرة
"التدريب التقني" يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 11 دقيقة 1320
مركز قياس يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة
مركز قياس يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة
منذ 15 دقيقة 1322
"واتساب" يضيف تنبيهات للمستخدمين
"واتساب" يضيف تنبيهات للمستخدمين
منذ 21 دقيقة 1408
بالفيديو.. الرميح: النافذة الموحدة تستهدف تسريع عملية التراخيص
بالفيديو.. الرميح: النافذة الموحدة تستهدف تسريع عملية التراخيص
منذ 26 دقيقة 1310
صورة مؤثرة لطفل يمسح أحذية المارة في أفغانستان
صورة مؤثرة لطفل يمسح أحذية المارة في أفغانستان
منذ 31 دقيقة 1418
بالصور.. الملك عبدالعزيز يستقل سيارة ملكية أثناء زيارته لمصر
بالصور.. الملك عبدالعزيز يستقل سيارة ملكية أثناء زيارته لمصر
منذ 41 دقيقة 1440
وظيفة إدارية شاغرة في بنك ساب "SABB"
وظيفة إدارية شاغرة في بنك ساب "SABB"
منذ 46 دقيقة 1380
"تيك توك" يساعد فتاة في النجاة من خاطفها
"تيك توك" يساعد فتاة في النجاة من خاطفها
منذ 50 دقيقة 554
سفارة المملكة في الفلبين تدعو المواطنين إلى تسجيل جوازاتهم
سفارة المملكة في الفلبين تدعو المواطنين إلى تسجيل جوازاتهم
منذ 56 دقيقة 1509