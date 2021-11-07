صورة..ميسي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

ماجد محمد (صدى):
وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، رسالة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.
ونشر ميسي بوستر فيلم "تشيللو" وهو من تأليف تركي آل الشيخ، والمقرر عرضه في 2022، وكتب: " مبروك على الفيلم".
ومن جانبه رد آل الشيخ، على تهنئة ميسي، قائلا: "شكراً صديقي العزيز، أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن".
وتابع مازحا: "أدعو الجميع لعدم متابعة العمل، لا تشوفوه ! انا عامله اشوفه وحدي ! وأهم شي يعجبني أنا ".
يذكر أن فيلم "تشيللو" من إخراج " دارن لين بوسمان" الذي أشتهر بإخراج أربع أفلام من سلسلة الرعب الشهيرة Saw.