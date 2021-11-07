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بالفيديو.. العقارب والأفاعي تهاجم سكان حي القيروان

منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. العقارب والأفاعي تهاجم سكان حي القيروان

الرياض (صدى):
سادت حالة من الاستياء بين سكان حي القيروان بالرياض من تحوله إلى مكب لمواد البناء والأتربة، ومهاجمة الأفاعي والعقارب المختبئة في هذه المواقع للسكان، وهو ما لا يتناسب مع أسعار الأراضي في هذا الحي، والتي يصل المتر بها إلى 5 آلاف ريال.

ورصد تقرير في برنامج "نشرة التاسعة" على قناة الإخبارية بعض المخالفات المتعلقة بتجمع المخلفات، من بينها إقبال بعض المخالفين على التخلص منها حرقًا، وهو ما يتسبب في تلوث الهواء بشكل عام، فضلًا عمّا يسببه من أضرار صحية لسكان الحي.

وأوضح أحد سكان حي القيروان ويُدعى حسين الباهلي، أن الحي يعاني من تراكم مخلفات البناء، والتي تحولت إلى مواقع لانطلاق العقارب والأفاعي لمهاجمة السكان، مطالبًا بتشكيل لجنة من أجل دراسة هذه الظاهرة.

وطالب ساكن آخر، يُدعى عبدالله الشهري، أمانة منطقة الرياض بالتجاوب مع شكاوى سكان حي القيروان، والذين أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم إزاء هذه الأوضاع

العقارب
الأفاعي
حي القيروان

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 730
منذ دقيقة
الاحياء الجديدة لو يعطوني ببلاش مارحت لها الا اذا بأبيعها ماتصلح للسكن بنظري والاسعار ما ادري كيف غالية والناس تشتري

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أحدث التعليقات

ابو سعود
كلهم امنعوهم ما اردى من هذا الا هذا وياليت في جميع الدول
ابو سعود
الاحياء الجديدة لو يعطوني ببلاش مارحت لها الا اذا بأبيعها ماتصلح للسكن بنظري والاسعار ما ادري كيف غالية والناس تشتري
نجاة محمد
يا لطيف كان يومة
خالد الجهني
اقترح الاتي... نقل المياه المحلاة باستخدام الرياح والخزانات البحث عن مياة بنفس المنطقه... زراعة اشجار لتوطين صناعة الخشب والزيوت الطبية اذا تجح الامر.... ربما...
نجاة محمد
انفصال يعني مو طلاق يعني انت ما كنت تعرف انها ممثلة قبل المهم احسن برضة

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