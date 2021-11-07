بالفيديو.. العقارب والأفاعي تهاجم سكان حي القيروان

الرياض (صدى):
سادت حالة من الاستياء بين سكان حي القيروان بالرياض من تحوله إلى مكب لمواد البناء والأتربة، ومهاجمة الأفاعي والعقارب المختبئة في هذه المواقع للسكان، وهو ما لا يتناسب مع أسعار الأراضي في هذا الحي، والتي يصل المتر بها إلى 5 آلاف ريال.
ورصد تقرير في برنامج "نشرة التاسعة" على قناة الإخبارية بعض المخالفات المتعلقة بتجمع المخلفات، من بينها إقبال بعض المخالفين على التخلص منها حرقًا، وهو ما يتسبب في تلوث الهواء بشكل عام، فضلًا عمّا يسببه من أضرار صحية لسكان الحي.
وأوضح أحد سكان حي القيروان ويُدعى حسين الباهلي، أن الحي يعاني من تراكم مخلفات البناء، والتي تحولت إلى مواقع لانطلاق العقارب والأفاعي لمهاجمة السكان، مطالبًا بتشكيل لجنة من أجل دراسة هذه الظاهرة.
وطالب ساكن آخر، يُدعى عبدالله الشهري، أمانة منطقة الرياض بالتجاوب مع شكاوى سكان حي القيروان، والذين أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم إزاء هذه الأوضاع