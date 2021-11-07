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ضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان

منذ ساعة
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ضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان الملكية، وعثر بحوزتهم على أرنبين مصيدين، وبندقية رش (شوزن)، وبندقية آلية نوع (كلاشنكوف) غير مرخصة، وذخائر، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه يمنع دخول المحميات والصيد فيها، حيث تبلغ عقوبة دخول المحمية دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال، مشيرًا إلى أن عقوبة استخدام سلاح (الشوزن) في الصيد غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد (80) ألف ريال، وعقوبة صيد الأرنب البري غرامة (18) ألف ريال للكائن الواحد، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

عقوبة
القوات الخاصة للأمن البيئي
محمية الملك سلمان
مخالفة صيد

التعليقات

طحيمر
طحيمر عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
ازعجتونا بالمحميات من كثر الحيوانات اللي تبي تنقرض عندنا كلها غزال المها والنعامة وغزال المها ما أكثر منه موجود حتى في اليابان محمية ما أدري على ويش

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