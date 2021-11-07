الصحة توضح سبب تلقي الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن تحديد موعد الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للفئة العمرية من 18 عامًا وأكثر، يأتي تفاديًا لانخفاض مستويات الأجسام المضادة في الدم.
وقالت الصحة أن الجرعة التنشيطية ليست بجديدة، مبينة أن معظم الأطفال منذ ولادتهم يتلقون لقاحات روتينية، وهي لقاحات تنشيطية لعدة أمراض مثل: الجدري والنكاف والكزاز والحصبة والدفتيريا وغيرها.
وأضافت أن هذه السلسلة من اللقاحات التنشيطية موصى بها، لأن الشخص بحاجة إلى جرعات إضافية للحصول على مناعة وقائية تدوم طويلا.