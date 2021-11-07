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الصحة توضح سبب تلقي الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية

منذ 46 دقيقة
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الصحة توضح سبب تلقي الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن تحديد موعد الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية للفئة العمرية من 18 عامًا وأكثر، يأتي تفاديًا لانخفاض مستويات الأجسام المضادة في الدم.

وقالت الصحة أن الجرعة التنشيطية ليست بجديدة، مبينة أن معظم الأطفال منذ ولادتهم يتلقون لقاحات روتينية، وهي لقاحات تنشيطية لعدة أمراض مثل: الجدري والنكاف والكزاز والحصبة والدفتيريا وغيرها.

وأضافت أن هذه السلسلة من اللقاحات التنشيطية موصى بها، لأن الشخص بحاجة إلى جرعات إضافية للحصول على مناعة وقائية تدوم طويلا.

الصحة
الجرعة الثانية
الجرعة التنشيطية

التعليقات

روميو
روميو عدد التعليقات : 1
منذ 32 دقيقة
مصرين على اللقاح رغم وجود الحبوب انتم مثل النمله اللي اذا بغى الله يعذبها نبت لها جنحان

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أحدث التعليقات

محمد
لاحول ولا قوة الله بالله غصدثيث هذا الانسان ورا البنات ويتفاخر ويجاهر والصحف تجري مثل هذه المواقف السيئة
Naif
هلالي 😎😎
Ali
لا يد من حديد ولا خشب العراق تحت إدارة مليشيا ايرانيه وخونة من أتباعهم من العراقيين الروافض انتهت العراق بنهاية ابوعدي رحمه الله
ابو عبدالإله
ابو حظ يحسبها تعرفه هههههههههههه طلعت ماتعرفه تقول له اش اسمك رح لقط وجهك بس يا عويران هههههههههههه
عالمي فوق الطواقي
ع. س. ع - شكل تالسكا مغتصب ا مك

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