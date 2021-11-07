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إليسا والشاب خالد يحيان حفلا بموسم "موسم الرياض"

منذ 3 ساعات
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إليسا والشاب خالد يحيان حفلا بموسم "موسم الرياض"

عبدالرحمن الجديعي (صدى):
تحتضن فعاليات موسم الرياض يوم الجمعة المقبل حفلا يحييه الشاب خالد والفنانة اللبنانية "إليسا"، على مسرح "محمد عبده ارينا".

وعبر الفنانان عن سعادتهما بالمشاركة في فعاليات موسم الرياض الذي ينظمه الهيئة العامة للترفيه، كما أشادا بتنظيم حفل افتتاح موسم الرياض باحترافية وإبهار.

كما أشاد الفنانان بجهود الجبارة التي يبذلها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، حتى أصبح "موسم الرياض" بشعاره ومضمونه "تخيل أكثر" واحدا من أهم وأبرز الفعاليات الترفيهية الفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية في المنطقة والعالم.

الجدير بالذكر أن متطلبات حضور حفلات موسم الرياض يتطلب قصر دخول الحفل على المحصنين، وإبراز ذلك من خلال تطبيق "توكلنا".

الرياض
إليسا
الشاب خالد
الهيئة العامة للترفيه
موسم الرياض
تركي آل الشيخ
توكلنا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18716
منذ 12 دقيقة
أهلا وسهلا شعار الخطوط العربية السعودية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ضربوك يا قاظمي ذوك الكحام
د محمد ماجد بخش
أهلا وسهلا شعار الخطوط العربية السعودية
Suliman
مسكين ع س يطارد اخبار النصر في كل مكان ومصدق اخبار ابو ريالين النصر راجع لا محاله لا تفرح كثير
د محمد ماجد بخش
نووي يعني على مستوى التحلل الإشعاعي وهذا بوجود جسيمات جاما .. وعلينا صناعة سلاح مضاد جاما وسلاح جاما .. وهذا ممكن !! لأنه مغناطيسي
د محمد ماجد بخش
عندي وظيفة حارس لأي عضو برلماني يرغب في شغرها

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