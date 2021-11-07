إليسا والشاب خالد يحيان حفلا بموسم "موسم الرياض"

عبدالرحمن الجديعي (صدى):
تحتضن فعاليات موسم الرياض يوم الجمعة المقبل حفلا يحييه الشاب خالد والفنانة اللبنانية "إليسا"، على مسرح "محمد عبده ارينا".
وعبر الفنانان عن سعادتهما بالمشاركة في فعاليات موسم الرياض الذي ينظمه الهيئة العامة للترفيه، كما أشادا بتنظيم حفل افتتاح موسم الرياض باحترافية وإبهار.
كما أشاد الفنانان بجهود الجبارة التي يبذلها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، حتى أصبح "موسم الرياض" بشعاره ومضمونه "تخيل أكثر" واحدا من أهم وأبرز الفعاليات الترفيهية الفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية في المنطقة والعالم.
الجدير بالذكر أن متطلبات حضور حفلات موسم الرياض يتطلب قصر دخول الحفل على المحصنين، وإبراز ذلك من خلال تطبيق "توكلنا".