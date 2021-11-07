عقوبات ضد الشباب والنصر والفيصلي من لجنة الانضباط

ماجد محمد (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم، قرار بتغريم نادي الشباب 105 آلاف ريال لقيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة أصابت أمين بخاري حارس النصر، وتحذره في حال تكرار المخالفة بعقوبة مشددة.
كما قررت لجنة الانضباط معاقبة بيتي مارتينيز لاعب النصر بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال وذلك بسبب الدخول إلى غرفة تبديل الملابس بين الشوطين وهو ليس مسجل ضمن القائمة.
وألزمت لجنة الأنضباط لاعب نادي التعاون "ساندرو مانويل" دفع (10.000) ريال بموجب الطرد أمام نادي الاتفاق، كما عاقبت نادي الشباب بدفع (10.000) ريال بسبب تأخر دخول لاعبي الفريق إلى الشوط الثاني.
وعاقبت لجنة الأنضباط حارس نادي الشباب "زيد البواردي" بدفع (20.000) ريال بسبب الدخول إلى غُرفة الملابس وهو ليس ضُمن القائمة، وألزمت مُدافع نادي الاتحاد "زياد الصحفي" بدفع (10.000) ريال بموجب الطرد أمام نادي الفتح.
كما قررت لجنة الأنضباط بمعاقبة بنادي الفيصلي دفع (10.000) ريال بسبب تأخر دخول لاعبي الفريق إلى الشوط الثاني