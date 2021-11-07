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عقوبات ضد الشباب والنصر والفيصلي من لجنة الانضباط

منذ 8 ساعات
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عقوبات ضد الشباب والنصر والفيصلي من لجنة الانضباط

ماجد محمد (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم، قرار بتغريم نادي الشباب 105 آلاف ريال لقيام جماهيره برمي علبة مياه واحدة أصابت أمين بخاري حارس النصر، وتحذره في حال تكرار المخالفة بعقوبة مشددة.

كما قررت لجنة الانضباط معاقبة بيتي مارتينيز لاعب النصر بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال وذلك بسبب الدخول إلى غرفة تبديل الملابس بين الشوطين وهو ليس مسجل ضمن القائمة.

وألزمت لجنة الأنضباط لاعب نادي ‎التعاون "ساندرو مانويل" دفع (10.000) ريال بموجب الطرد أمام نادي ‎الاتفاق، كما عاقبت نادي ‎الشباب بدفع (10.000) ريال بسبب تأخر دخول لاعبي الفريق إلى الشوط الثاني.

وعاقبت لجنة الأنضباط حارس نادي ‎الشباب "زيد البواردي" بدفع (20.000) ريال بسبب الدخول إلى غُرفة الملابس وهو ليس ضُمن القائمة، وألزمت مُدافع نادي ‎الاتحاد "زياد الصحفي" بدفع (10.000) ريال بموجب الطرد أمام نادي ‎الفتح.

كما قررت لجنة الأنضباط بمعاقبة بنادي ‎الفيصلي دفع (10.000) ريال بسبب تأخر دخول لاعبي الفريق إلى الشوط الثاني

 

 

النصر
الشباب
عقوبات

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2949
منذ 9 دقائق
جمهور الفقراوية الجاليات يضربون بخاري بقارورة ماء ويتعاقب نادي الشباب ها ها ها ها ها،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
جمهور الفقراوية الجاليات يضربون بخاري بقارورة ماء ويتعاقب نادي الشباب ها ها ها ها ها،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
صياحكم طرب،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
شف التفكير سبحان الله يجعل من اللاعب حصان ليه وين حنا في مضمار خيل ههههههه عقول فارغه،،ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية
Naif
حارس امن
ابو عمار
اوكي

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