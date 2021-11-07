"لجنة الحكام " تحسم موقفها من قرارات "الهويش" وجزائية "السومة" ولاعب الشباب

طلال الغامدي (صدى):
أوضحت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم موقفها بشأن قرارات الحكم محمد الهويش في مباراة الأهلي والهلال، والضربة الجزائية الخاصة للاعب الأهلي عمر السومة، وضربة جزاء للاعب فريق الشباب متعب الحربي في المباراة التي جمعت بين فريقه وفريق النصر.
وصادقت اللجنة على صحة قرارات الحكم محمد الهويش في مباراة الأهلي والهلال، كما صادقت محاضرين تحكيميين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على صحة القرارات، وذلك وفقا لـ"الشرق الأوسط".
وأثبتت صحة ضربة جزاء للاعب فريق الشباب متعب الحربي بعد أن إعاقة من مدافع النصر عبد الإله العمري، وكذلك أقرت بأن عمر السومة لم يستحق ضربة جزائية في تلك المباراة.