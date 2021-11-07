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مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء جدة

منذ ساعة
1454
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مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء جدة

جدة (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وذكرت الهيئة أنه سيتم إقامة المزاد، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، مشترطة دفع مبلغ تأميني 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.

كما اشترطت دفع عمولة السعي وهي نسبة 2.5%، وأن يقوم المشتري بإخراج السيارات والبضائع خلال مدة 5 أيام برسم الوارد، وخلال 20 يوم برسم الصادر، مع حساب رسوم أرضيات إذا تم تجاوز المدة المسموح بها، وعرضها للبيع مرة أخرى، مشددة على أن يلتزم الجميع بكل الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية.

 

 

 

جمرك ميناء جدة الإسلامي
مزاد علني
بيع
بضائع منوعة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8672
منذ ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين
وردهم إليك ردا جميلا

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أحدث التعليقات

محمد
لاحول ولا قوة الله بالله غصدثيث هذا الانسان ورا البنات ويتفاخر ويجاهر والصحف تجري مثل هذه المواقف السيئة
Naif
هلالي 😎😎
Ali
لا يد من حديد ولا خشب العراق تحت إدارة مليشيا ايرانيه وخونة من أتباعهم من العراقيين الروافض انتهت العراق بنهاية ابوعدي رحمه الله
ابو عبدالإله
ابو حظ يحسبها تعرفه هههههههههههه طلعت ماتعرفه تقول له اش اسمك رح لقط وجهك بس يا عويران هههههههههههه
عالمي فوق الطواقي
ع. س. ع - شكل تالسكا مغتصب ا مك

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