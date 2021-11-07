جدة (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
وذكرت الهيئة أنه سيتم إقامة المزاد، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، مشترطة دفع مبلغ تأميني 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.
كما اشترطت دفع عمولة السعي وهي نسبة 2.5%، وأن يقوم المشتري بإخراج السيارات والبضائع خلال مدة 5 أيام برسم الوارد، وخلال 20 يوم برسم الصادر، مع حساب رسوم أرضيات إذا تم تجاوز المدة المسموح بها، وعرضها للبيع مرة أخرى، مشددة على أن يلتزم الجميع بكل الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية.