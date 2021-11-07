تفاصيل جديدة بشأن الأطفال المحتجزين في حريق إحدى الشقق بجدة 

جدة (صدى):
روى المقيم سلطان كامل، تفاصيل إنقاذ أبناء شقيقه الثلاثة من حريق اندلع في مسكنهم بجدة.
وقال سلطان كامل، إن الحريق استمر لفترة قصيرة لم تتجاوز 7 دقائق، قبل تدخل أبناء الحي عبر استخدام طفايات الحريق، مشيرا:" فور وصول رجال الإطفاء اقتحموا النيران".
وأوضح أن الأطفال كانوا فروا إلى بلكونة خاصة بالشقة عقب اندلاع الحريق، مردفا:"الأطفال الثلاثة كانوا أثناء الحريق لوحدهم بالمنزل عقب نزول والدتهم لأحد المتاجر الخاصة بالتموينات لشراء أغراض للمنزل في الجهة المقابلة للشقة في حي البخارية".
ولفت إلى أبناء شقيقه الذين أصيبوا بحالة اختناق بسيطة، وتم تقديم العناية الطبية لهم"، مبينا أن الحريق كان في صالة المنزل بسبب فيش الثلاجة.