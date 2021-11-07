استشاري يكشف عن أطعمة تخفض مستوى السكر في الدم "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
تحدث الدكتور سعود الشهري عن أطعمة تخفض مستوى السكر في الدم، قائلا:"البروكلي والمأكولات البحرية وفي مقدمتها المحاريات والأسماك الدهنية مثل السلمون، واليقطين وبذور اليقطين، المكسرات وزبدة المكسرات، الأوركا".
وأشار سعود الشهري:" الحبوب وفي مقدمتها العدس، وبذور الشيا، الكاري، التوتيات مثل الكرز والتوت والفراولة، الأفوكادو والشوفان، الحمضيات، الزبادي، البيض، والتفاح".
وحث سعود الشهري على ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن النشاط البدني من الأمور التي تتحكم في سكر الجسم وتحديدا رياضة المشي.