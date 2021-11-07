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استشاري يكشف عن أطعمة تخفض مستوى السكر في الدم "فيديو"

منذ ساعة
1429
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استشاري يكشف عن أطعمة تخفض مستوى السكر في الدم "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
تحدث الدكتور سعود الشهري عن أطعمة تخفض مستوى السكر في الدم، قائلا:"البروكلي والمأكولات البحرية وفي مقدمتها المحاريات والأسماك الدهنية مثل السلمون، واليقطين وبذور اليقطين، المكسرات وزبدة المكسرات، الأوركا".

وأشار سعود الشهري:" الحبوب وفي مقدمتها العدس، وبذور الشيا، الكاري، التوتيات مثل الكرز والتوت والفراولة، الأفوكادو والشوفان، الحمضيات، الزبادي، البيض، والتفاح".

وحث سعود الشهري على ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن النشاط البدني من الأمور التي تتحكم في سكر الجسم وتحديدا رياضة المشي.

الدم
المأكولات البحرية
البروكلي
سعود الشهري
أطعمة السكر
الأسماك الدهنية

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 749
منذ ساعة
كل ساعه ينط لنا واحد ويتحدث عن اطعمه او مور طبيه او صحيه ..الخ
...جميع هذه المعلومات وافضل منها ستجدونها عن الدكتور جوجل...
احمد
احمد عدد التعليقات : 749
منذ ساعة
معلومه....
قم بهرس البصل والثوم بالخلاط... وانقع به شعر راسك قبل النوم...
تصحى الصباح والناس تشاور لك وتقول.. يا زينك يا بو قذيله.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يعني هل هذولا بشر يستحقون منا الاحترام وهم ما احترموا الامة الاسلامية وهل ما عاد فيه مكان تحلد به هالفتاة او المرأة الا قدام...
ابو راكان
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
ابو راكان
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
روميو
لو أنه أنا اللي متزوج كان قامت القيامة والحكومة ألغت الزواج عن كل المواطنين بسبتي لكني لسى ما تزوجت علشان كذا مازالت الحكومة ترغب...
الكاتب خالد حشوان
من لا يشكر الناس لا يشكر الله .. جزاك الله خيرا

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