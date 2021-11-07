رسالة سالم الدوسري إلى الجماهير قبل مواجهة منتخب أستراليا 

طلال الغامدي (صدى):
بعث لاعب الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري، رسالة إلى الجماهير، في المران الأول للمنتخب السعودي، بمدينة "سيدني" الأسترالية، استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب أستراليا الخميس المقبل.
وقال سالم الدوسري: "اليوم كان أول تمرين لنا في سيدني، والحمد لله المعنويات دائمًا مرتفعة إن شاء الله، دعواتكم لنا وبإذن الله نكسب الـ 3 نقاط".
يذكر أن المنتخب السعودي بدأ اليوم الأحد تدريباته؛ استعدادًا لخوض مواجهته أمام أستراليا الخميس المقبل، على "استاد كومبانك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.