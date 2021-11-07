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رسالة سالم الدوسري إلى الجماهير قبل مواجهة منتخب أستراليا 

منذ ساعة
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رسالة سالم الدوسري إلى الجماهير قبل مواجهة منتخب أستراليا 

طلال الغامدي (صدى):
بعث لاعب الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري، رسالة إلى الجماهير، في المران الأول للمنتخب السعودي، بمدينة "سيدني" الأسترالية، استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب أستراليا الخميس المقبل.

وقال سالم الدوسري: "اليوم كان أول تمرين لنا في سيدني، والحمد لله المعنويات دائمًا مرتفعة إن شاء الله، دعواتكم لنا وبإذن الله نكسب الـ 3 نقاط".

يذكر أن المنتخب السعودي بدأ اليوم الأحد تدريباته؛ استعدادًا لخوض مواجهته أمام أستراليا الخميس المقبل، على "استاد كومبانك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

المنتخب السعودي
سالم الدوسري
منافسات
رسالة
تدريبات
منتخب أستراليا

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1568
منذ ساعة
اللهم لا ترفع لهم راية..
السعوديه استرليا
السعوديه استرليا عدد التعليقات : 107
منذ 49 دقيقة
ان شاء الله فوز الاخضر ٣ واحد لأستراليا

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يعني هل هذولا بشر يستحقون منا الاحترام وهم ما احترموا الامة الاسلامية وهل ما عاد فيه مكان تحلد به هالفتاة او المرأة الا قدام...
ابو راكان
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
ابو راكان
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
روميو
لو أنه أنا اللي متزوج كان قامت القيامة والحكومة ألغت الزواج عن كل المواطنين بسبتي لكني لسى ما تزوجت علشان كذا مازالت الحكومة ترغب...
الكاتب خالد حشوان
من لا يشكر الناس لا يشكر الله .. جزاك الله خيرا

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