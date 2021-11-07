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القمر يقترن بـ"كوكب الجمال" غدا ويشاهد بالعين المجردة

منذ ساعتين
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القمر يقترن بـ"كوكب الجمال" غدا ويشاهد بالعين المجردة

جدة (صدى):
أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيرصد بعد غروب الشمس غداً الاثنين، هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة؛ حيث سيفصل بينهما حوالي درجة بالأفق الجنوبي الغربي؛ في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.

وقالت الجمعية: "القمر والزهرة سوف يظهران سويًا قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل، فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، وسيبقيان فوق الأفق لبضع ساعات بعد غروب الشمس".

وأضاف: "عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 44% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأسابيع المقبلة عند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سوف يكبر نظرًا لاقترابه من الأرض، وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصه تدريجياً".

وأشارت الجمعية إلى أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لا يمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

القمر
كوكب الزهرة
كوكب الجمال

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83520
منذ 40 دقيقة
سبحان الله العظيم

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يعني هل هذولا بشر يستحقون منا الاحترام وهم ما احترموا الامة الاسلامية وهل ما عاد فيه مكان تحلد به هالفتاة او المرأة الا قدام...
ابو راكان
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
ابو راكان
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
روميو
لو أنه أنا اللي متزوج كان قامت القيامة والحكومة ألغت الزواج عن كل المواطنين بسبتي لكني لسى ما تزوجت علشان كذا مازالت الحكومة ترغب...
الكاتب خالد حشوان
من لا يشكر الناس لا يشكر الله .. جزاك الله خيرا

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