القمر يقترن بـ"كوكب الجمال" غدا ويشاهد بالعين المجردة

جدة (صدى):
أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيرصد بعد غروب الشمس غداً الاثنين، هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة؛ حيث سيفصل بينهما حوالي درجة بالأفق الجنوبي الغربي؛ في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.
وقالت الجمعية: "القمر والزهرة سوف يظهران سويًا قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل، فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، وسيبقيان فوق الأفق لبضع ساعات بعد غروب الشمس".
وأضاف: "عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 44% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأسابيع المقبلة عند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سوف يكبر نظرًا لاقترابه من الأرض، وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصه تدريجياً".
وأشارت الجمعية إلى أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لا يمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.