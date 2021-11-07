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انتبه من العين

منذ 14 ساعة
1982
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54927
منذ 3 دقائق
ما شاء الله

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أحدث التعليقات

ابو سعود
كلهم امنعوهم ما اردى من هذا الا هذا وياليت في جميع الدول
ابو سعود
الاحياء الجديدة لو يعطوني ببلاش مارحت لها الا اذا بأبيعها ماتصلح للسكن بنظري والاسعار ما ادري كيف غالية والناس تشتري
نجاة محمد
يا لطيف كان يومة
خالد الجهني
اقترح الاتي... نقل المياه المحلاة باستخدام الرياح والخزانات البحث عن مياة بنفس المنطقه... زراعة اشجار لتوطين صناعة الخشب والزيوت الطبية اذا تجح الامر.... ربما...
نجاة محمد
انفصال يعني مو طلاق يعني انت ما كنت تعرف انها ممثلة قبل المهم احسن برضة

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