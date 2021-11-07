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فتح تحقيق مع المعلق المصري"مدحت شلبي"

منذ ساعة
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فتح تحقيق مع المعلق المصري"مدحت شلبي"

وكالات (صدى):

وجه مجلس نقابة الإعلاميين في مصر بفتح تحقيق مع المعلق المصري مدحت شلبي، حول أسلوب تعليقه على المباراة التي أقيمت بين الزمالك والأهلي أول أمس، الجمعة.

وأوضحت النقابة أن التحقيق معه سيكون بشأن ما نسب إليه من تجاوزات قالها خلال التعليق على مباراة الزمالك والأهلي والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف.

وأشارت النقابة أنه تم تفريغ التعليق الصوتي الخاص به بشأن المباراة، مؤكدة أنها تلقت الكثير من الشكاوى بشأن التعليق، ومنها شكوى قدمها نادي الزمالك.

الجدير بالذكر أن مدحت شلبي تعرض للعديد من الانتقادات بسبب كلمات قالها خلال التعليق على المباراة، ومنها جملة ”معلول حط الزغلول“.

الأهلي
الزمالك
نادي الأهلي
نادي الزمالك
مدحت شلبي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10522
منذ ساعة
احسن معروف انة بيكرة الزمالك
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2944
منذ 33 دقيقة
رجل محترم لكن لا يريدون الا المتردية والنطيحة والاهلي المصري عملاق مصر وأفريقيا كما هو حال الزعيم عملاق السعودية وآسيا وكل كبير محارب

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