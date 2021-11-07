فتح تحقيق مع المعلق المصري"مدحت شلبي"

وكالات (صدى):
وجه مجلس نقابة الإعلاميين في مصر بفتح تحقيق مع المعلق المصري مدحت شلبي، حول أسلوب تعليقه على المباراة التي أقيمت بين الزمالك والأهلي أول أمس، الجمعة.
وأوضحت النقابة أن التحقيق معه سيكون بشأن ما نسب إليه من تجاوزات قالها خلال التعليق على مباراة الزمالك والأهلي والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف.
وأشارت النقابة أنه تم تفريغ التعليق الصوتي الخاص به بشأن المباراة، مؤكدة أنها تلقت الكثير من الشكاوى بشأن التعليق، ومنها شكوى قدمها نادي الزمالك.
الجدير بالذكر أن مدحت شلبي تعرض للعديد من الانتقادات بسبب كلمات قالها خلال التعليق على المباراة، ومنها جملة ”معلول حط الزغلول“.