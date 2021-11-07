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شعراء المحاوره يتفاعلون في امسياتهم مع تصريحات جورج قرداحي
منذ 15 ساعة
2620
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54926
منذ دقيقتين
ههههههههههههههههههههههههه جميل جدا
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أحدث التعليقات
ابو سعود
كلهم امنعوهم ما اردى من هذا الا هذا وياليت في جميع الدول
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