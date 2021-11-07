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الأمير سطام بن خالد تعليقا على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي:"أتمنى الضرب بيد من حديد"

منذ 5 ساعات
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الأمير سطام بن خالد تعليقا على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي:"أتمنى الضرب بيد من حديد"

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال الأمير سطام بن خالد:"محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة وصاروخ معلوم من يقف خلفها ومن يستخدم هذه الطائرات".

وأوضح:"هذه المليشيات الإرهابية على استعداد لحرق وتدمير ما تبقى من العراق فقط من أجل تنفيذ تعليمات إيران وفرض أجنداتها أتمنى الضرب بيد من حديد عليهم لأنهم لايفهمون سوى هذه اللغة".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجا من محاولة اغتيال بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله اليوم الأحد.

 

العراق
اغتيال
طائرات مسيرة
مصطفى الكاظمي
الأمير سطام بن خالد

التعليقات

Ali
Ali عدد التعليقات : 157
منذ 5 دقائق
لا يد من حديد ولا خشب العراق تحت إدارة مليشيا ايرانيه وخونة من أتباعهم من العراقيين الروافض انتهت العراق بنهاية ابوعدي رحمه الله

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أحدث التعليقات

Ali
لا يد من حديد ولا خشب العراق تحت إدارة مليشيا ايرانيه وخونة من أتباعهم من العراقيين الروافض انتهت العراق بنهاية ابوعدي رحمه الله
ابو عبدالإله
ابو حظ يحسبها تعرفه هههههههههههه طلعت ماتعرفه تقول له اش اسمك رح لقط وجهك بس يا عويران هههههههههههه
عالمي فوق الطواقي
ع. س. ع - شكل تالسكا مغتصب ا مك
عندما يغيب المساء
نبغى السلامه من الحمى وثقل العظام معاد نبغى الغنى الي يجي بالوجع حرام ماخذ ولاجرعه ولكن نظام شدد علينا بها والى رفض في هلع
د محمد ماجد بخش
أحاول أتنفس نقدك ترتد الأنفاس بمديحك

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