الأمير سطام بن خالد تعليقا على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي:"أتمنى الضرب بيد من حديد"

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وقال الأمير سطام بن خالد:"محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي بواسطة طائرة مسيرة مفخخة وصاروخ معلوم من يقف خلفها ومن يستخدم هذه الطائرات".
وأوضح:"هذه المليشيات الإرهابية على استعداد لحرق وتدمير ما تبقى من العراق فقط من أجل تنفيذ تعليمات إيران وفرض أجنداتها أتمنى الضرب بيد من حديد عليهم لأنهم لايفهمون سوى هذه اللغة".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجا من محاولة اغتيال بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله اليوم الأحد.