بالفيديو.. عناصر من طالبان يجلدون فتاة على مؤخرتها

كابول (صدى):
قام عناصر من حركة طالبان بجلد فتاة على مؤخرتها في حضور حشد كبيرة من الجمهور، وسط تعالي لصرخات الفتاة التي استسلمت للأمر.
وثق الواقعة مقطع فيديو أظهر الفتاة وهي نائمة على بطنها، بعد تقييد حركتها من يدها ورجليها من قبل شخصين من عناصر طالبان، في الوقت الذي يقوم ثالث بجلدها على مؤخرتها بعنف.
ولم يتضح السبب أو الجرم الذي دفع عناصر حركة طالبان إلى جلد الفتاة بهذا العنف أمام هذا الجمع الكبير من الحضور.
يشار أنه منذ منتصف أغسطس الماضي، نظمت النساء احتجاجات منتظمة على مستوى البلاد ضد حركة "طالبان"، للمطالبة باستعادة حقوقهن وحمايتها