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بالفيديو.. عناصر من طالبان يجلدون فتاة على مؤخرتها

منذ ساعة
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بالفيديو.. عناصر من طالبان يجلدون فتاة على مؤخرتها

كابول (صدى):
قام عناصر من حركة طالبان بجلد فتاة على مؤخرتها في حضور حشد كبيرة من الجمهور، وسط تعالي لصرخات الفتاة التي استسلمت للأمر.

وثق الواقعة مقطع فيديو أظهر الفتاة وهي نائمة على بطنها، بعد تقييد حركتها من يدها ورجليها من قبل شخصين من عناصر طالبان، في الوقت الذي يقوم ثالث بجلدها على مؤخرتها بعنف.

ولم يتضح السبب أو الجرم الذي دفع عناصر حركة طالبان إلى جلد الفتاة بهذا العنف أمام هذا الجمع الكبير من الحضور.

يشار أنه منذ منتصف أغسطس الماضي، نظمت النساء احتجاجات منتظمة على مستوى البلاد ضد حركة "طالبان"، للمطالبة باستعادة حقوقهن وحمايتها

فتاة
جلد
طالبان

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 639
منذ 57 دقيقة
الله يكفينا شركم وامثالكم ممن شوهوا صورة الاسلام واصلوا للارهاب والتطرف بجهل مركب هدفه التحكم في عباد الله باسم الدين .
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3982
منذ 11 دقيقة
يعني هل هذولا بشر يستحقون منا الاحترام وهم ما احترموا الامة الاسلامية وهل ما عاد فيه مكان تحلد به هالفتاة او المرأة الا قدام الرجاجيل وكان ممكن جلدها من قبل نساء بداخل السجن بس ماهو بهالامتهان هذي ماهي رجل نقدر نعتبره خشن ويتحمل

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يعني هل هذولا بشر يستحقون منا الاحترام وهم ما احترموا الامة الاسلامية وهل ما عاد فيه مكان تحلد به هالفتاة او المرأة الا قدام...
ابو راكان
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
ابو راكان
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
روميو
لو أنه أنا اللي متزوج كان قامت القيامة والحكومة ألغت الزواج عن كل المواطنين بسبتي لكني لسى ما تزوجت علشان كذا مازالت الحكومة ترغب...
الكاتب خالد حشوان
من لا يشكر الناس لا يشكر الله .. جزاك الله خيرا

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