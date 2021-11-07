معلومات صادمة بشأن سفاح الإسماعيلية

القاهرة (صدى):
تكشفت معلومات جديدة عن سفاح الإسماعيلية الذي قتل زميله ذبحا بالساطور وسط الشارع وتجول برأسه أمام المارة.
وتبين أن سفاح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور كان ينوي في اليوم نفسه قتل اثنين من أصحاب محلات الأسماك في المنطقة، كان يعمل لديهما واختلف معهما حول أمور مالية.
واتضح أنه عبدالرحمن دبور استعد وجهز أدوات الجريمة وتوجه إلى محلاتهما، غير أنه لم يعثر عليهما، ولكن خلال انتظاره، قابل المجني عليه وتحدث معه حول أمور أخرى متعلقة بينهما، حتى انتهى الأمر بقتله.
وكان المتهم اعترف في تحقيقات النيابة بتعاطيه المخدرات وقت وقوع الجريمة، الأمر الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.