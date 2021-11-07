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معلومات صادمة بشأن سفاح الإسماعيلية

منذ ساعة
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معلومات صادمة بشأن سفاح الإسماعيلية

القاهرة (صدى):
تكشفت معلومات جديدة عن سفاح الإسماعيلية الذي قتل زميله ذبحا بالساطور وسط الشارع وتجول برأسه أمام المارة.

وتبين أن سفاح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور كان ينوي في اليوم نفسه قتل اثنين من أصحاب محلات الأسماك في المنطقة، كان يعمل لديهما واختلف معهما حول أمور مالية.

واتضح أنه عبدالرحمن دبور استعد وجهز أدوات الجريمة وتوجه إلى محلاتهما، غير أنه لم يعثر عليهما، ولكن خلال انتظاره، قابل المجني عليه وتحدث معه حول أمور أخرى متعلقة بينهما، حتى انتهى الأمر بقتله.

وكان المتهم اعترف في تحقيقات النيابة بتعاطيه المخدرات وقت وقوع الجريمة، الأمر الذي أثبته  تقرير الطب الشرعي.

 

المخدرات
قتل
ذبح
الطب الشرعي
سفاح الإسماعيلية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83525
منذ ساعة
أعوذ بالله منه

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Ali
لا يد من حديد ولا خشب العراق تحت إدارة مليشيا ايرانيه وخونة من أتباعهم من العراقيين الروافض انتهت العراق بنهاية ابوعدي رحمه الله
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عندما يغيب المساء
نبغى السلامه من الحمى وثقل العظام معاد نبغى الغنى الي يجي بالوجع حرام ماخذ ولاجرعه ولكن نظام شدد علينا بها والى رفض في هلع
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