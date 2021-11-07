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بالصور .. الهلال يحصد ذهبية "الريشة" للدرجة الأولى

منذ 3 ساعات
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بالصور .. الهلال يحصد ذهبية "الريشة" للدرجة الأولى

ماجد محمد (صدى):

حصد فريق نادي الهلال المركز الأول والميدالية الذهبية بطولة دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة الدرجة الأولى، التي أقيمت بنادي الرياض على مدار أربعة أيام بمشاركة 72 لاعباً و 18 نادياً.

ومثل فريق الهلال اللاعبين معاذ الشهراني ومعاذ الغامدي ونواف الغامدي ونايف الغامدي، في حين فاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية نادي الاتفاق ومثله اللاعبين احمد السادة، وعبد العزيز النغموش، وأسامة المرفوعي.

وحقق فريق نادي كميت المركز الثالث والميدالية البرونزية، ومثله اللاعبين وسليمان الدايل، وعبد العزيز المعطش، وظافر الشهري.

يذكر أن البطولة شهدت مستويات متميزة لأداء اللاعبين حيث تأهل 15 ناديا من الأندية المشاركة لدوري الدرجة الممتازة للريشة الطائرة للفريق الأول 2022م، وهي الهلال والاتفاق وكميت والاهلي والشباب والرياض وعكاظ والنور والقارة والابتسام والوحدة والزيتون والفتح والفيصلي وطبرجل.

الشباب
الوحدة
الرياض
نادي الهلال
عكاظ
نادي الاتفاق
بطولة الريشة

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10522
منذ 54 دقيقة
الف مبروك الفوز لهلالما

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