بالفيديو .. حسم الجدل بشأن مقترح زراعة الأرز في الربع الخالي

الرياض (صدى):
أوضح وكيل كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود ، عبدالله الدوس، مدى إمكانية زراعة الأرز في الربع الخالي.
وذكر أن تنفيذ مثل هذا المقترح يستلزم نقل المياه المالحة من الخليج، وهي عملية مكلفة، كما ستصبح الأراضي غير قابلة للاستخدام لأي كائن نتيجة تراكم الأملاح بها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
وأكد أن كثرة الأملاح ستنتقل إلى الأرز، وبالتالي ستصبح جودة هذا المنتج منخفضة، فضلا عن تدهور الأراضي، كما أن العائد المادي منها سيكون غير مجدي.
يذكر أن المهندس المدني عبدالعزيز السحيباني اقتراح استغلال جزء من الأراضي المتاحة في الربع الخالي لزراعة الأرز، باستخدام ماء البحر من الخليج العربي.
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