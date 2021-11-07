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بالفيديو .. حسم الجدل بشأن مقترح زراعة الأرز في الربع الخالي

منذ ساعة
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بالفيديو .. حسم الجدل بشأن مقترح زراعة الأرز في الربع الخالي

الرياض (صدى):
أوضح وكيل كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود ، عبدالله الدوس، مدى إمكانية زراعة الأرز في الربع الخالي.

وذكر أن تنفيذ مثل هذا المقترح يستلزم نقل المياه المالحة من الخليج، وهي عملية مكلفة، كما ستصبح الأراضي غير قابلة للاستخدام لأي كائن نتيجة تراكم الأملاح بها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد أن كثرة الأملاح ستنتقل إلى الأرز، وبالتالي ستصبح جودة هذا المنتج منخفضة، فضلا عن تدهور الأراضي، كما أن العائد المادي منها سيكون غير مجدي.

يذكر أن المهندس المدني عبدالعزيز السحيباني اقتراح استغلال جزء من الأراضي المتاحة في الربع الخالي لزراعة الأرز، باستخدام ماء البحر من الخليج العربي.

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جامعة الملك سعود
الملك سعود
الخليج العربي
الأرز
الربع الخالي

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 749
منذ 46 دقيقة
ولا كن حينما يقترح الداهيه...
ما ذا تتوقع ان يزرع بالربع....؟
ارفعو التعليق على الشريط لنفيد ويفيض الخير بالربع الخالي..

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أحدث التعليقات

ابوبدر
يعني هل هذولا بشر يستحقون منا الاحترام وهم ما احترموا الامة الاسلامية وهل ما عاد فيه مكان تحلد به هالفتاة او المرأة الا قدام...
ابو راكان
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
ابو راكان
يا زينك ساكت يا ابو خرقه 20 سنه وانت محلك تراوح لا تقرب الهلال الهلال رافع ضغطك
روميو
لو أنه أنا اللي متزوج كان قامت القيامة والحكومة ألغت الزواج عن كل المواطنين بسبتي لكني لسى ما تزوجت علشان كذا مازالت الحكومة ترغب...
الكاتب خالد حشوان
من لا يشكر الناس لا يشكر الله .. جزاك الله خيرا

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