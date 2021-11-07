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فيديو يوثق خروج فتاة ليل من داخل شاحنة أمازون يثير التكهنات

منذ ساعة
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فيديو يوثق خروج فتاة ليل من داخل شاحنة أمازون يثير التكهنات

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
تعرض سائق شاحنة تابعة لشركة أمازون للفصل من عمله بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لفتاة حسناء تغادر شاحنة عمله.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول امرأة ترتدي ثوبًا أسود وهي تخرج من الباب الخلفي لشاحنة أمازون متوقفة في منتصف الطريق مما أثار تكهنات بشأن ما كان يحدث في الداخل.

وبين الفيديو المتداول عامل التوصيل وهو يمسك باب الشاحنة مفتوحًا حيث تم رصد الفتاة وهي تغادر الشاحنة.

وآثار الفيديو تكهنات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رجح البعض أن سائق الشاحنة كان يمارس علاقة جنسية مع الفتاة .

وتناقل الفيديو على نطاق واسع، وعلى إثرها تم فصل عامل أمازون لسماحه للركاب غير المصرح لهم بدخول سيارات التوصيل الخاصة بهم.

شاحنة
أمازون
عامل توصيل

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83509
منذ 22 دقيقة
شكلها توزع فيروس زي الي كان يبصق فوق الطرود قبل تسليمها

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله اكبر ولاغيره كبير بس نترك الاجابه الخبراء
عندما يغيب المساء
الله اكبر ولاغيره كبير بس نترك الاجابه الخبراء
عندما يغيب المساء
الله اكبر ولاغيره كبير بس نترك الاجابه الخبراء
عندما يغيب المساء
الله اكبر ولاغيره كبير بس نترك الاجابه الخبراء
عندما يغيب المساء
الله اكبر ولاغيره كبير بس نترك الاجابه الخبراء

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