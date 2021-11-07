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تفويج آلاف المركبات القادمة من المناطق الجبلية من الدرب

منذ 3 ساعات
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تفويج آلاف المركبات القادمة من المناطق الجبلية من الدرب

الرياض (صدى):
عملت الأجهزة الأمنية والخدمية بمحافظة الدرب، شمال منطقة جازان على تفويج آلاف المركبات القادمة من المناطق الجبلية بمنطقة عسير، في إجازة نهاية الأسبوع من خلال تنظيم الحركة المرورية، في مداخل ووسط المحافظة.

وأقدمت دوريات المرور على مباشرة مدخل محافظة الدرب، من الجهة الشرقية بكوبري رجال ألمع، وتم إغلاق الفتحات بمنتصف الطريق، لتسهيل تدفق الحركة المرورية بانسيابية بامتداد الطريق المؤدي لمثلث الدرب، بعد تخصيص بلدية المحافظة مسارا مفتوحا عند الإشارة المرورية بالمثلث.

ويأتي ذلك بحيث لا تتوقف المركبات المتوجهة لبحر الشقيق والواجهة البحرية في مركز الحريضة، وكذلك تسهيل الحركة المرورية المؤدية لبحر السميرات، طريق منشبة والمركبات المتوجهة إلى مدينة جيزان عبر الطريق الدولي الجديد، بحسب "الوطن" .

 

 

جازان
الدرب
مركبات
مناطق جبلية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83518
منذ ساعة
الله

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أحدث التعليقات

فهد
والاحساء مالها نصيب
faeiz
هذولي الأمعات كيف صاروا محللين و إعلامين اللي مايشوفون إلا تصريحات البلطان أما تصريحات الرؤساء الباقين صم بكم وعميان بس ماعليه من الحره اللي...
ابوبدر
قلنا لك يا ع س ع الاهلي ما يحقق بطولات برشاوي والا بالغصب والا كان فترة الملك عبدالله اخذ كل بطولات الدوري ويوم راح...
faeiz
ماضيع النصر إلا هذا وطقته وكذبهم اللي تعودوا عليه
faeiz
ماضيع النصر إلا أعلامه

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