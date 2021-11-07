تفويج آلاف المركبات القادمة من المناطق الجبلية من الدرب

الرياض (صدى):
عملت الأجهزة الأمنية والخدمية بمحافظة الدرب، شمال منطقة جازان على تفويج آلاف المركبات القادمة من المناطق الجبلية بمنطقة عسير، في إجازة نهاية الأسبوع من خلال تنظيم الحركة المرورية، في مداخل ووسط المحافظة.
وأقدمت دوريات المرور على مباشرة مدخل محافظة الدرب، من الجهة الشرقية بكوبري رجال ألمع، وتم إغلاق الفتحات بمنتصف الطريق، لتسهيل تدفق الحركة المرورية بانسيابية بامتداد الطريق المؤدي لمثلث الدرب، بعد تخصيص بلدية المحافظة مسارا مفتوحا عند الإشارة المرورية بالمثلث.
ويأتي ذلك بحيث لا تتوقف المركبات المتوجهة لبحر الشقيق والواجهة البحرية في مركز الحريضة، وكذلك تسهيل الحركة المرورية المؤدية لبحر السميرات، طريق منشبة والمركبات المتوجهة إلى مدينة جيزان عبر الطريق الدولي الجديد، بحسب "الوطن" .