وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة بمجال العلامة التجارية والتسويق الإلكتروني بمدينة الرياض.
وأوضح الصندوق، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي إدارة العلامة التجارية لأصحاب العمل، مشترطًا درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، العلاقات العامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التوظيف والتسويق الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وذلك عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف.