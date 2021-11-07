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وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

منذ 21 ساعة
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وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة بمجال العلامة التجارية والتسويق الإلكتروني بمدينة الرياض.

وأوضح الصندوق، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي إدارة العلامة التجارية لأصحاب العمل، مشترطًا درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، العلاقات العامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التوظيف والتسويق الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وذلك عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف.

 

وظائف
توظيف
الرياض
صندوق الاستثمارات العامة
شواغر وظيفية

التعليقات

محمد شعبان الثلجة
محمد شعبان الثلجة عدد التعليقات : 1
منذ 20 دقيقة
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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يجيب الله خير
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
من وين جايبها
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
نصلح النوايا ويصلح الله الامور
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
جزاه الله خير
محمد شعبان الثلجة
يرجى التواصل

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