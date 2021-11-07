نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نايف الروقي: النصر إعلاميًا فيه اللي مكفيه وليس بحاجة "الشمراني"

منذ 42 دقيقة
1574
1
نايف الروقي: النصر إعلاميًا فيه اللي مكفيه وليس بحاجة "الشمراني"

نواف السالم (صدى):
شن الكاتب والناقد نايف الروقي هجومًا على الناقد الرياضي أحمد الشمراني والإعلامي الرياضي سامي القرشي بسبب توجيهم النقد لنادي النصر.

وكتب "الروقي" عبر حسابه على "تويتر": "النصر إعلاميًا فيه اللي مكفيه ما هو في حاجة أحمد شمراني ولا سامي قرشي ولا عطية وزعطان ولا غيرهم !".

وأضاف: "ناديهم الذي قارب عمره على قرن من الزمن بلا لقب قاري ويترنح في كل بطولة محلية بحاحة لنصائحهم الذهبية والفريدة وليس النصر ! .. افهموووها ويارب توصل لمثل هذه العقول".

وجاء ذلك على خلفية الهجوم الإعلامي الذي يواجهه نادي النصر بعد الاخفاقات المتواصلة عقب الخروج الآسيوي أمام المنافس التقليدي وما صاحبه من تراجع في أداء الفريق خلال مشوار الدوري.

 

النصر
دوري المحترفين
سامي القرشي
أحمد الشمراني
نايف الروقي
لقب آسيا

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2937
منذ 5 دقائق
ههههههه خرقة قلبو على خيخة طيب كلهم،،، الآسيوية صعبة قوية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ههههههه خرقة قلبو على خيخة طيب كلهم،،، الآسيوية صعبة قوية
kkkk
من ذالك الوقت الى الان الاسويه مازالت صعبه قويه
قرم
بالعافيه على قلبج يا بنت النص. ومطرح مايسري يمري. فعلن جميله و بسيطه بدون اصباغ وبدون مكياج. ولاجمل روحك .

أخر الأخبار

"فايزر" تنتج حبة جديدة تعالج فيروس كورونا
"فايزر" تنتج حبة جديدة تعالج فيروس كورونا
منذ 17 دقيقة 1322
كلية ينبع للتقنية التطبيقية تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني
كلية ينبع للتقنية التطبيقية تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني
منذ 22 دقيقة 1432
ياسمين رئيس عن زوجها: شغله كله مع ستات وذوقه حلو
ياسمين رئيس عن زوجها: شغله كله مع ستات وذوقه حلو
منذ 27 دقيقة 498
"فهد الطبية": التهاب القناة الصفراوية يؤدي إلى فشل الكبد
"فهد الطبية": التهاب القناة الصفراوية يؤدي إلى فشل الكبد
منذ 32 دقيقة 1381
نايف الروقي: النصر إعلاميًا فيه اللي مكفيه وليس بحاجة "الشمراني"
نايف الروقي: النصر إعلاميًا فيه اللي مكفيه وليس بحاجة "الشمراني"
منذ 42 دقيقة 1574
عودة العمل على الطريق البري بين المملكة والنجف العراقية
عودة العمل على الطريق البري بين المملكة والنجف العراقية
منذ 47 دقيقة 1555
فنانة عربية: الحجاب طاعة تقيلة عليا وبعيط لما بلبسه
فنانة عربية: الحجاب طاعة تقيلة عليا وبعيط لما بلبسه
منذ 52 دقيقة 830
بالفيديو.. لحظة فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف المياه
بالفيديو.. لحظة فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف المياه
منذ 57 دقيقة 1706
أهمية أسلاك البواجي وعلامات تعرضها للتلف
أهمية أسلاك البواجي وعلامات تعرضها للتلف
منذ ساعة 1518
خالد النمر: ارتفاع انزيمات القلب لايعني حدوث جلطة
خالد النمر: ارتفاع انزيمات القلب لايعني حدوث جلطة
منذ ساعة 1498