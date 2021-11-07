نايف الروقي: النصر إعلاميًا فيه اللي مكفيه وليس بحاجة "الشمراني"

نواف السالم (صدى):
شن الكاتب والناقد نايف الروقي هجومًا على الناقد الرياضي أحمد الشمراني والإعلامي الرياضي سامي القرشي بسبب توجيهم النقد لنادي النصر.
وكتب "الروقي" عبر حسابه على "تويتر": "النصر إعلاميًا فيه اللي مكفيه ما هو في حاجة أحمد شمراني ولا سامي قرشي ولا عطية وزعطان ولا غيرهم !".
وأضاف: "ناديهم الذي قارب عمره على قرن من الزمن بلا لقب قاري ويترنح في كل بطولة محلية بحاحة لنصائحهم الذهبية والفريدة وليس النصر ! .. افهموووها ويارب توصل لمثل هذه العقول".
وجاء ذلك على خلفية الهجوم الإعلامي الذي يواجهه نادي النصر بعد الاخفاقات المتواصلة عقب الخروج الآسيوي أمام المنافس التقليدي وما صاحبه من تراجع في أداء الفريق خلال مشوار الدوري.