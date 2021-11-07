فاتن موسى: مصطفى فهمي عاملني كزجاجة عطر استخدمها وفرغ منها

القاهرة (صدى):
أكدت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن زوجها السابق الفنان المصري مصطفى فهمي وثق عقد زواجهما يوم 12 أكتوبر الماضي، وأنه خلال 6 سنوات لم يكن موثقا بشكل رسمي.
ووصفت "موسى" علاقة مصطفى فهمي بها بزجاجة العطر قائلة: "مصطفى فهمي عاملني كزجاجة عطر استخدمها وفرغ منها بعد ذلك".
وقالت "فاتن" في بيان نشرته على إنستجرام: "قرأت معظم رسائلكم .. الغالبية العظمى منها تشد على أزري وتدعو لي، وبعدها يطالبني بأن أبيع من باعني وأن أثأر لكرامتي وأمضي في الخوض في من كان زوجي وسكني وعشرتي لسنوات".
وتابعت: "المضي بثبات وعزيمة ومثابرة وإرادة لتخطي أسرع، وذلك بمزيد من الإيمان بفضل الله وصلوات الأهل ودعوات ودعم المحبين والأصدقاء، ودائما الاستقواء بالله هو الأربح والأضمن".
ويأتي ذلك بعد انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى غيابيًا وإندلاع حرب التصريحات بينهما دون التطرق لذكر أسباب الانفصال أو الخلافات بينهما.